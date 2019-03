Pensioni ultima ora: Quota 100, Inps “programmi di calcolo pronti” Programma calcolo Quota 100 Inps al via

Pensioni ultima ora: mentre gli esponenti politici del MoVimento 5 Stelle e della Lega sottolineano i numeri importanti di adesione a Quota 100 l‘Inps fa sapere di essere pronta a fornire il dovuto supporto tecnico.

Ricordiamo che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale registrerà a breve l’avvicendamento della governance. Tra i candidati alla guida dell’Inps si rincorrono i nomi di Nori, Tridico e Reboani. Dopo la presidenza Boeri la gestione dell’Inps passerà ad un consiglio di amministrazione a 5, come da modifiche introdotte dal decreto n. 4/2019.

Pensioni ultima ora, rassicurazioni del Direttore Generale Inps Gabriella Di Michele

A proposito di numeri, sino al 19 febbraio 2019, le domande per Quota 100 hanno superato le 50.000 unità. Per la precisione sono quasi 53 mila nell’aggiornamento ufficiale sino al 18 febbraio 2019. Ma nonostante i numeri importanti la direttrice generale dell’Inps Gabriella Di Michele rassicura sulla capacità dell’Istituto di fare fronte e riuscire a gestire tutte le istanze ricevute.

Pensioni ultima ora, Di Michele (Inps): “Primi programmi di calcolo”

Con una dichiarazione rilasciata al quotidiano economico Il Sole 24 Ore Di Michele ha annunciato che in data 19 febbraio 2019 saranno attivati i primi programmi di calcolo delle nuove pensioni col sistema Quota 100. “In modo da consentire – si legge nell’articolo – da consentire alle sedi di definire le singole posizioni assicurative e il 1° aprile, un lunedì partiranno i pagamenti”. Ciò che la direttrice generale Inps garantisce è che l’assenza del rappresentante al vertice dell’Istituto possa avere un peso nelle attività ordinarie delle prossime settimane.

Pensioni ultima ora, prossime circolare in arrivo dall’Inps

Sempre il dirigente Inps spiega quali saranno probabilmente le prossime circolari che l’Istituto pubblicherà. Tra i temi cita la “pace contributiva e il riscatto laurea, la nuova Opzione donna, la nuova perequazione e il taglio alle pensioni d’oro, atteso tra marzo ed aprile”.

In conclusione la direttrice generale Inps Di Michele rimarca una positiva collaborazione tra l’Istituto e l’esecutivo negli ultimi 6 mesi. In più comunica che come Istituto dovrebbero riuscire ad “effettuare 4 mila nuove assunzioni”.

