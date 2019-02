La stagione della caccia: trama, cast e anticipazioni del film su Rai 1 Trama e cast La stagione della caccia Rai 1

L’attesa è finita, lunedì 25 febbraio 2019 andrà in onda in prima serata su Rai 1 La stagione della caccia. Il film per la televisione diretto da Roan Johnson è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 1992. La pellicola è ambientata nell’amata Sicilia di Montalbano ma con un notevole salto indietro nel tempo. La storia infatti si svolge nel lontano 1880 in un’Italia che nonostante l’unificazione si trova ancora imbrigliata in dinamiche locali di potere.

Protagonista de La stagione della caccia è Francesco Scianna nei panni di Fofò La Matina. L’artista ha dichiarato più volte di aver letto ed amato fin da subito il romanzo di Camilleri. L’attore inoltre ha confessato che nei momenti più difficili della recitazione ha pensato a Charlie Chaplin che considera il suo angelo custode. Ma qual è la trama del film?

La stagione della caccia: trama ed anticipazioni

Si avvicina il tanto atteso momento della messa in onda de La stagione di caccia. Il tv movie è ambientato nella Sicilia di fine ‘800 e prende le mosse dal ritorno a Vigata di Fofò La Matina. L’uomo è nato in questa città e fin da piccolo ha appreso dal padre le proprietà curative delle erbe. Fofò apre così un una farmacia per poter esercitare il mestiere che meglio conosce.

Ben presto però si iniziano a verificare una serie di strani incidenti e morti inspiegabili, tutte collegate alla potente famiglia dei Peluso. Fofò sembra avere qualche legame ed essere coinvolto con questi tragici eventi e morti misteriose. Cosa nasconde l’affascinante farmacista?

Il cast de La stagione della caccia

Protagonista assoluto de La stagione della caccia è Francesco Scianna che interpreta Fofò La Matina. Hanno partecipato alle riprese anche Donatella Finocchiaro, Miriam Dalmazio e Giorgio Marchesi.

Completano il cast del film Alessio Vassallo e Tommaso Ragno.

