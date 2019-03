Scherzi Carnevale 2019: bambini e adulti, ecco i 10 più divertenti Che scherzi fare a Carnevale 2019

Il periodo di Carnevale che molti italiani amano trascorrere a Venezia è un periodo molto amato dai bambini. Ma non solo. Perché è per tradizione un periodo in cui si ama fare festa e divertirsi con gli scherzi. Tanto che c’è una famosa massima che recita “A carnevale ogni scherzo vale”.

Scherzi Carnevale 2019, top ten per adulti e bambini

Di seguito elencheremo a titolo esemplificativo alcuni scherzi molto in voga soprattutto nel periodo di carnevale. Si tratta di 10 possibili scherzi. E saranno proposto in ordine sparso. Sia per bambini che per adulti.

1.Il primo e più amato dai piccoli è il travestimento. Ci si travesta da personaggio famoso: cantante, sportivo. O, se si è più piccoli, da personaggio preferito dei cartoni animati. In maschera a Carnevale si prende parte a feste a tema. Molto divertenti e sempre animate da uno spirito fortemente goliardico.

Scherzi Carnevale 2019, i 10 più divertenti (dal 2° al 5°)

Di seguito faremo un elenco molto sintetico di tanti altre scherzi molto diffusi.

2. Da sempre è molto apprezzato il pallocino gonfiabile per scherzi anche conosciuto come “petofono” vendutissimo anche a prezzi abbastanza bassi.

3. Altrettanto note le fiale puzzolenti. Ovvero piccoli contenitori in vetro con all’interno un liquido in grado di rendere l’aria insopportabile, soprattutto in ambienti chiusi.

4. Una variante delle fiale puzzolenti sono le fiale glaciali.

5. Un altro cult è l’oggetto finto, come il finto topo o il finto ragno. Riesce a sorprendere e attirare l’attenzione e può spaventare ma anche divertire i presenti in un contesto come può essere un ambiente di lavoro.

Scherzi Carnevale 2019, i 10 più divertenti (dal 5° al 10°)

6. Altro scherzo molto conosciuto è quello di inserire una sveglia in uno zaino o in una cartella all’insaputa di chi ha lo zaino. Prenderà a suonare la sveglia con grande sorpresa di tutti.

7. Sempre a proposito di zaino o cartella un altro scherzo prevede l’inserimento di oggetti pesanti in modo che chi conduce l’oggetto resti sorpreso dal peso eccessivo.

8. Ci sono anelli o cellulari che producono, volutamente, una scossa.

9. Da sempre c’è una possibilità di scherzo auto-prodotto. Si tratta della produzione di una caramella salata da offrire a qualcuno. Basta inserire una quantità di sale all’interno di una caramella, da offrire all’ignaro destinatario del nostro scherzo.

10. I denti del vampiro sono un altro classico che, soprattutto se utilizzato, in alcuni contesti seri può provocare il giusto grado di sorpresa e di divertimento.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM