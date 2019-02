Chi è Pasquale Tridico il nuovo Presidente Inps e biografia. Intesa Governo Pasquale Tridico: biografia e cv

Dovrebbe essere definitiva l’intesa tra MoVimento 5 Stelle e Lega sul nome del prossimo presidente Inps. Infatti in quota M5S alla fine dovrebbe averla spuntata, nel ballottaggio con Nori, l’economista Pasquale Tridico da molti indicato come il mentore della misura del reddito di cittadinanza introdotta dal governo col decreto n. 4/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 gennaio.

Chi è Pasquale Tridico, profilo e cenni biografici

Chi è Pasquale Tridico? Economista e professore di Economia del lavoro e Politica economica all’Università Roma Tre. In più nella sua esperienza accademica, oltre ad essere docente di economia del lavoro, è direttore del Master in Human Development and Food Security e del master biennale in “Labour Market, Industrial Relations and Welfare Systems”. E segretario generale dell’European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE).

Vediamo alcune note biografiche. Tridico è calabrese: è nato il 21 settembre 1975 a Scala Coeli(Cs). Dalla pagina a lui dedicata dell’Università Roma Tre come interessi di ricerca vengono indicati i seguenti argomenti: “Economia del Lavoro e Mercato del Lavoro; Sistemi di welfare; Disuguaglianze e distribuzione del reddito; Varietà di Capitalismo; Politica economica e Europa”.

Chi è Pasquale Tridico, indicato da Di Maio ministro al welfare nel governo a 5 Stelle

Ma non è un nome completamente nuovo. Perché quando Di Maio, prima delle elezioni, ha presentato l’ipotetica squadra di Governo a 5 Stelle Tridico è stato inserito come responsabile del Ministero del Welfare. Tanto che a distanza di pochi mesi, se tutto fosse confermato, per Tridico si profila un incarico di grandissimo prestigio, come successore di Boeri.

Chi è Pasquale Tridico, governance Inps

In conclusione per comporre definitivamente il puzzle delle nomine al governo resta da individuare il nome dell’eventuale vicepresidente Inps, pur attualmente non previsto in base all’attuale organigramma. Non mancano i problemi, stando alle indiscrezioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Sole 24 Ore ci sarebbero delle perplessità da parte dell’esperto designato in quota Lega. Mauro Nori potrebbe decidere di non accettare la carica. A quel punto al partito di Salvini tocca individuare un altro nominativo.

Infine ricordiamo che sulla base delle modifiche previste dal decreto legge con “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni” si passerà ad un consiglio di amministrazione con 5 consiglieri.

