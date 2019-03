5 marzo 2019, auguri Carnevale: immagini e citazioni Whatsapp-Facebook Migliori auguri divertenti per Carnevale 2019

Il 5 marzo 2019 si celebra il cosiddetto martedì grasso, ovvero l’ultimo giorno del periodo di Carnevale, che ha avuto inizio il giorno subito dopo quello dell’Epifania. Il Carnevale è infatti un periodo festivo che non ha cadenze fisse, bensì date variabili nel corso degli anni, visto che è strettamente correlato alla Pasqua. Infatti, dopo il martedì grasso, che quest’anno cade il 5 marzo, segue il Mercoledì delle Ceneri, che avvia alla Quaresima, periodo di 40 giorni che precede la Pasqua. E molto sentito dagli osservanti cattolici, che praticano il digiuno. Da qui anche la tradizione dell’abbondante colazione nel giorno di Pasqua.

5 marzo 2019: Carnevale, cosa significa

Il periodo di Carnevale, nella tradizione cattolica, comincia il giorno dopo l’Epifania e si conclude 40 giorni prima la Pasqua. Essendo quest’ultima una festività che non segue una cadenza fissa (come ad esempio il Natale che si festeggia sempre il 25 dicembre), anche il calendario di Carnevale varia. Questo periodo sfocia comunque in un’ultima settimana, caratterizzata da due giornate importanti. Ovvero giovedì grasso e martedì grasso, rispettivamente l’ultimo giovedì e l’ultimo martedì prima del mercoledì delle ceneri.

Tradizione vuole che proprio in questa settimana, e in particolar modo il martedì grasso, si facesse un banchetto di smisurate proporzioni prima di avviare il digiuno previsto in tempo di Quaresima. L’etimologia del nome, infatti, potrebbe derivare dal latino “carnem levare” o “carne levamen”, che alludono alla eliminazione della carne, ovvero all’ultimo grande banchetto prima della Quaresima.

5 marzo 2019: le date del Carnevale

Come scritto in precedenza, il Carnevale è una festa “mobile” e non ha dunque un calendario fisso. Il giorno contrassegnato ogni anno è sempre il martedì grasso, che nel 2019 cade il 5 marzo. Ecco quando cadrà il martedì grasso nei prossimi anni.

2019 : 5 marzo;

: 5 marzo; 2020 : 25 febbraio;

: 25 febbraio; 2021 : 16 febbraio;

: 16 febbraio; 2022 : 1° marzo;

: 1° marzo; 2023 : 21 febbraio;

: 21 febbraio; 2024 : 13 febbraio;

: 13 febbraio; 2025 : 4 marzo;

: 4 marzo; 2026 : 17 febbraio;

: 17 febbraio; 2027 : 9 febbraio;

: 9 febbraio; 2028: 29 febbraio.

5 marzo 2019: citazioni di Carnevale da inviare su WhatsApp o Facebook

A Carnevale si fanno gli auguri? Non proprio, anche se un buon martedì grasso non lo si nega a nessuno. Certamente Carnevale è periodo di scherzi, e non è un caso che il detto più famoso sia “A Carnevale ogni scherzo vale”. Ma ci sono anche altre frasi e citazioni relative a questo periodo di festa che si possono inviare ai nostri amici e parenti su WhatsApp o postare su Facebook. Ecco una selezione di frasi e proverbi.

Carnevale guarisce ogni male.

Una maschera ci dice di più di una faccia. (Oscar Wilde)

Carnevale tutte le feste fa ritornare.

Chi si marita male non fa mai Carnevale.

L’amore di Carnevale muore in Quaresima.

Il Carnevale è quel momento in cui tutti possono essere se stessi.

Oggi sono andato a comprare una maschera per Carnevale, ma il negoziante mi ha detto che sto bene così.

Ho pensato a una maschera per te per la festa di martedì grasso: quella dell’uomo invisibile.

Hai preso lo zucchero per il sale? Non prendertela a male, perché sai che a Carnevale ogni scherzo vale.

5 marzo 2019: immagini di Carnevale

Ecco alcune immagini in tema Carnevale da condividere su WhatsApp o su Facebook, sulle quali eventualmente inserire anche le frasi e le citazioni di cui sopra.

