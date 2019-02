Calendario F1 2019: GP in diretta tv o in chiaro su Sky, Tv8 e Rai

Calendario F1 2019: GP in diretta tv o in chiaro su Sky, Tv8 e Rai GP Formula 1 in diretta nel 2019

Si scaldano i motori, è il caso di dirlo, in vista della prossima stagione di Formula 1. Alle spalle ormai le presentazioni delle nuove monoposto, Ferrari e Mercedes le più attese naturalmente, sono in corso i primi test a Barcellona. Nel frattempo, pubblicato anche il calendario completo delle gare che si succederanno nel 2019.

Calendario F1 2019: i test di Barcellona

I test di Barcellona sono arrivati al terzo giorno; nelle prime due giornate è stato dominio delle rosse di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Comincia, dunque, con il piede giusto la stagione del Cavallino anche se bisogna sottolineare come le Mercedes si siano un po’ “nascoste” in questa fase. D’altra parte, non è inusuale che i team abbiano un programma di lavoro che mette in disparte la ricerca del miglior tempo.

In tal senso, da leggere la scelta di mettere le gomme dure alle Frecce d’Argento; Hamilton e Bottas, per farla semplice, hanno provato più un assetto da gara che da qualifica. Nel Day 3 da segnalare la prestazione di Kimi Raikkonen che questa stagione guiderà un Alfa Romeo: nessuno è stato più veloce del finlandese, dietro di lui ancora Vettel. Bottas solo nono in mattinata mentre Hamilton correrà nel pomeriggio.

Calendario F1 2019: verso il millesimo Gp

Insomma, sono solo le prime scintille che la stagione 2019 pare avere in serbo. Si parte il 17 marzo in Australia, si conclude l’1 dicembre ad Abu Dhabi. Nove mesi di gare – previsto per l’8 settembre il Gp di Monza – durante i quali si raggiungerà lo storico traguardo del millesimo gran premio della storia; appuntamento al 14 aprile con la gara cinese sul circuito di Shangai.

Come seguire le varie tappe della stagione di Formula 1? Sul canale 207 di Sky, naturalmente, come tutti gli appassionati sanno, e in streaming grazie a Sky Go e Now Tv; tutti i gran premi saranno visibili su Tv8 anche se in differita: sul canale solo 4 gran premi saranno trasmessi in diretta. La Rai, invece, trasmetterà il Gp di Monza.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM