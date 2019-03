Calendario MotoGP 2019: gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8

Gli appassionati di Motomondiale sono pronti a segnarsi le date sul calendario per assistere in diretta (o in differita, in chiaro) il MotoGP 2019. Alcune gare saranno infatti visibili solo agli abbonati di Sky e andranno poi in differita su Tv8. Quest’ultimo canale trasmetterà comunque alcune gare in diretta. Andiamo quindi a vedere qual è il calendario MotoGP 2019 e quali sono le gare trasmesse in diretta tv, a pagamento o in chiaro, su Sky e Tv8.

Calendario MotoGP 2019: le gare

Saranno 19 in tutto i Gran Premi del nuovo campionato Motomondiale. La novità diq uest’anno è che alla MotoGP e alla Moto2 e Moto3 si aggiungerà anche la MotoE, ovvero il campionato delle moto elettriche. Il debutto della nuova stagione di MotoGP sarà comunque domenica 10 marzo, con l’esordio in notturna in Qatar. Seguirà dunque l’Argentina, il 31 marzo e poi gli Stati Uniti il 14 aprile.

La prima tappa europea sarà in Spagna, a Jerez, il 5 maggio. Si andrà poi in Francia (19 maggio) e in Italia (2 giugno), mentre il 16 giugno si torna in terra iberica per il Gran Premio di Catalogna. Dopo Olanda (30 giugno) e Germania (7 luglio) sarà la volta di Repubblica Ceca (4 agosto), Austria (11 agosto) e Gran Bretagna (25 agosto).

Nel mese di settembre il MotoGP approderà a San Marino (il 15) e Aragona (il 22), mentre il 6 ottobre sarà la volta della Thailandia. Le ultime 3 tappe extra-europee saranno in Giappone (20 ottobre), Australia (27 ottobre) e Malesia (3 novembre). Il campionato si concluderà poi il 17 novembre con il Gran Premio di Valencia in Spagna.

Calendario MotoGP 2019: dove vedere le gare in diretta tv

Come scritto in precedenza sarà possibile assistere alle gare del MotoGp 2019 su Sky Sport MotoGP HD, ma sono previste anche 8 gare in diretta tv in chiaro su Tv8. Il canale trasmetterà le restanti gare in differita. Ecco la tabella da prendere come riferimento per restare sempre aggiornati sulle dirette tv.

Data Ora Gran Premio Sky Tv8 10 marzo 19.00 Qatar Diretta Differita 31 marzo 21.00 Argentina Diretta Differita 14 aprile 21.00 Stati Uniti Diretta Differita 5 maggio 14.00 Spagna Diretta Differita 19 maggio 14.00 Francia Diretta Differita 2 giugno 14.00 Italia Diretta Diretta 16 giugno 14.00 Catalogna Diretta Diretta 30 giugno 14.00 Olanda Diretta Diretta 7 luglio 14.00 Germania Diretta Differita 4 agosto 14.00 Repubblica Ceca Diretta Diretta 11 agosto 14.00 Austria Diretta Diretta 25 agosto 16.30 Gran Bretagna Diretta Differita 15 settembre 14.00 San Marino Diretta Diretta 22 settembre 14.00 Aragon Diretta Differita 6 ottobre 07.00 Thailandia Diretta Differita 20 ottobre 07.00 Giappone Diretta Diretta 27 ottobre 07.00 Australia Diretta Differita 3 novembre 08.00 Malesia Diretta Differita 17 novembre 14.00 Spagna (Valencia) Diretta Diretta

