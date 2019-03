Buon Carnevale 2019: auguri animati, immagini e Whatsapp da inviare Auguri di Carnevale 2019 e immagini

Nel 2019, Carnevale cadrà tra il 28 febbraio e il 5 marzo, rispettivamente giovedì grasso e martedì grasso. Il culmine dei festeggiamenti, però, si avrà domenica 3 marzo, giornata in cui grandi e piccoli avranno modo di mascherarsi, lanciare coriandoli, farsi scherzi, come da tradizione, e magari assistere a una tipica sfilata di carri.

Buon Carnevale 2019: la festa dell’allegria

L’origine del Carnevale è molto antica; addirittura, la festa affonderebbe le proprie radici nelle dionisiache dei greci o nei saturnali romani. In entrambe le occasioni, l’ordine costituito veniva ribaltato temporaneamente: un aspetto che ancora oggi è alla base dei festeggiamenti.

Un’altra caratteristica del Carnevale è l’«eccesso»; come ricorda la parola stessa – “carnem levare”, cioè privarsi della carne – nel corso del tempo la festa ha sempre più rappresentato l’ultimo momento di abbondanza prima dell’astinenza prevista dal periodo Quaresimale.

Buon Carnevale 2019: come fare gli auguri

Il Carnevale è la festa dell’allegria per eccellenza, il momento dell’anno in cui abbandonarsi alla spensieratezza. Non tutti, però, hanno modo di partecipare a feste che prevedono bizzarri travestimenti; dunque, molto spesso, presi dal tran tran quotidiano, anche i più appassionati si limitano a uno scambio di auguri.

Perché non farlo nel modo “giusto” allora? Come per le altre ricorrenze dell’anno, anche per Carnevale, è ormai prassi farsi gli auguri tramite chat. Quindi, oltre alle frasi in rima, si possono inviare tantissime immagini o gif a tema “bizzarro”. Basta fare un giro su Giphy.com per trovarne tantissime adatte allo scopo.

Sempre sul web, grazie ai siti specializzati in proverbi e aforismi, è possibile trovare un’ampia selezione di frasi adatte per fare gli auguri di Carnevale. Visto che “ogni scherzo vale” è chiaro che molte si basino sullo scherno e lo straniamento. Quindi, si può anche “esagerare” per una volta, perfino “insultare”: insomma, per un giorno si può non essere sé stessi.

