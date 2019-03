A Carnevale ogni scherzo vale: testo canzone e significato filastrocca Filastrocca di Carnevale 2019

Il periodo di Carnevale si caratterizza per una serie di elementi tipici. Le feste, gli scherzi, i dolci e le filastrocche di carnevale sono parte integrante della nostra cultura. Ci possono essere specificità territoriali, come nel caso del Carnevale ambrosiano di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo. Oppure dolci più diffusi in una zona geografica piuttosto che in un’altra.

A Carnevale ogni scherzo vale di Gianni Rodari

Rispetto alle filastrocche una delle più note è quella di Gianni Rodari dal titolo “Carnevale, ogni scherzo vale”. Tratta da Filastrocche lunghe e corte, Editori Riuniti, 2001. Ecco il testo:

Mi metterò una maschera da Pulcinella e dirò che ho inventato la mozzarella. Mi metterò una maschera da Pantalone, dirò che ogni mio sternuto vale un milione. Mi metterò una maschera da pagliaccio, per far credere a tutti che il sole è di ghiaccio. Mi metterò una maschera da imperatore, avrò un impero per un paio d’ore: per volere mio dovranno levarsi la maschera quelli che la portano ogni giorno dell’anno… E sarà il Carnevale più divertente veder la faccia vera di tanta gente.

A Carnevale ogni scherzo vale, note su Gianni Rodari e lo stile inconfondibile

Gianni Rodari è stato uno dei più apprezzati autori italiani. E Rodari è anche conosciutissimo per essersi specializzato nella letteratura per l’infanzia. Nato il 23 ottobre del 1920 ad Omegna è scomparso, dopo aver sofferto di problemi circolatori ed aver subito un intervento chirurgico, il 14 aprile del 1980 a Roma. Non solo scrittore, Rodari è stato anche giornalista e poeta. Le sue opere sono diventate famose in tutto il mondo.

Il suo stile è apprezzato anche a decenni di distanza dalla nascita di quelle che possiamo definire opere d’arte. Perché? Grazie ad uno stile diretto, un linguaggio che oltre a restare impresso nella memoria dei più piccoli, è anche molto apprezzato dagli adulti. Le sue filastrocche, le sue poesie ed i suoi libri sono di fatto un pezzo importante della letteratura e della cultura nazionale.

Per tutte queste ragioni ancora oggi è possibile definire i lavori di Gianni Rodari molto attuali.

