Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Chi è Stefano Bettarini

Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli.

Stefano Bettarini: carriera calcistica

Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del 1996 dopo aver fatto una lunga gavetta nelle serie minori del panorama calcistico italiano. Nella massima serie ha indossato, tra le altre, le maglie di Fiorentina, Bologna, Sampdoria e Parma, riuscendo addirittura ad indossare per una volta quella della Nazionale nel 2004. Non sono solo gioie, però, quelle che Bettarini incontra nella sua carriera da calciatore. Infatti viene coinvolto in un giro di calcio scommesse che lo vedrà lontano dai campi per 5 mesi a seguito di una squalifica nel 2005. Verrà poi assolto ma su di lui graveranno altre pesantissime accuse relative ancora una volta ad un giro di scommesse sportive. L’iter giudiziario lo porterà poi a patteggiare in primo grado una pena di 14 mesi di squalifica.

Stefano Bettarini: carriera televisiva

Terminata la carriera da calciatore, Bettarini comincia quella televisiva. L’ “esordio” arriva con il reality show La Talpa che lo vede nei panni di inviato. Mentre nel 2006 entra stabilmente nel cast di Buona Domenica. Le comparsate televisive saranno sempre più numerose, che lo vedranno protagonista di programmi quali Ballando con le Stelle e Quelli Che il Calcio, quest’ ultimo condotto dall’ ormai ex moglie Simona Ventura. Lo si vedrà poi in qualità di concorrente a reality show come il Grande Fratello Vip, Temptation Island e l’ Isola dei Famosi.

Stefano Bettarini: chi è la fidanzata attuale

Ed è proprio a Temptation Island che abbiamo conosciuto l’ attuale fidanzata dell’ ex calciatore. Il suo nome è Nicoletta Larini, figlia di Nicola Larini ex pilota di Formula Uno negli anni Ottanta e Novanta. Nata nel 1994 a Lido di Camaiore ha studiato presso la Nottingham Trent University, in Inghilterra, conseguendo poi la laurea all’ Accademia di Moda di Firenze. Lancia il suo brand NL Fashionwear nel 2018, di cui è testionial assieme al fidanzato.

Stefano Bettarini: i figli

Dal matrimonio tra Stefano Bettarini e Simona Ventura nascono due figli, Niccolò e Giacomo. Se del secondo sappiamo poco, il primogenito lo abbiamo conosciuto a seguito della terribile aggressione subita fuori da una discoteca milanese che ha portato a processo quattro indagati per tentato omicidio ai danni del diciannovenne.

