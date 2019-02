Quanto guadagna Gino Strada con Emergency: bilancio e patrimonio Quanto incassa Emergency

Nel 1994 Gino Strada, Teresa Sarti, Carlo Barbagnati e Giulio Cristoffanini fondano Emergency. Da quell’anno l’associazione si impegna nell’offrire cure mediche gratuite alle vittime di guerra. L’associazione umanitaria dal ’98 è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ed una ONG (organizzazione non governativa).

Al momento Gino Strada è al comando del potere esecutivo dell’associazione mentre Rossella Miccio ricopre il ruolo di presidente. Emergency inoltre, nel corso degli anni, ha ottenuto sempre più contributi economici e donazioni. Un giro di soldi davvero importante al pari di una grande impresa. Ma quanto guadagna l’associazione di Gino Strada?

Gino Strada ed Emergency: il bilancio

Come già detto in apertura di articolo, l’Emergency di Gino Strada ha dimostrato di essere un organismo ben organizzato dal punto di vista economico. L’associazione, per dimostrare la propria serietà, pubblica i bilanci e il modo in cui le donazioni sono adoperate sul campo. Come si può leggere sul sito ufficiale di Emergency, nel 2017 ha raccolto ben 48.228.915 €.

L’81% dei fondi è andato ai progetti umanitari nei sette Paesi di cui si occupa l’associazione, il 6,7% per la struttura, il 5,8% per promuovere la pace ed il 5,8% per raccogliere nuovi fondi. La maggior parte dei donazioni del 2017 sono state utilizzate per prestare soccorso in Sudan, Afghanistan poi Iraq, la Repubblica Centrafricana, Italia, Sierra Leone e l’Uganda. L’ingente quantità di denaro circolante ha spesso attirato l’attenzione su Gino Strada, guida e figura forte dell’associazione.

L’Emergency di Gino Strada: il patrimonio

La ONLUS si dimostra perfettamente funzionante dal punto di vista economico. Come apprendiamo dal sito www.affaritaliani.it in questi anni infatti solo quattro volte l’attività è risultata in perdita.

Nel 2015 risulta che il patrimonio netto di Emergency ammontava a ben 30 milioni di euro con 19 milioni di liquidità. Delle cifre da capogiro tenute in parte in stallo per le necessità e in parte utilizzate sul campo per i progetti umanitari del team di Emergency.

