Carnevale Ivrea 2019: data, prezzi sfilate ed eventi. Il calendario

Lo storico Carnevale di Ivrea è pronto a far partire i festeggiamenti anche per questo 2019. Festeggiamenti che sono già stati augurati il 6 gennaio 2019 con l’uscita dei Pifferi e Tamburi e l’investitura ufficiale del Generale.

I giorni clou della prossima edizione saranno la serata di sabato 2 marzo con la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Municipio in Piazza di Città alle ore 21. Domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 marzo: giorni in cui il Corteo Storico e la Battaglia delle Arance animeranno e coinvolgeranno tutta la città di Ivrea in una manifestazione ricca di storia, tradizione, spettacolo, emozioni e grandi ideali.

Prezzi ed eventi

Il costo del biglietto per partecipare all’evento è di 8,00 euro (più i diritti di prevendita se volete acquistarli in anticipo online). La spesa va a sostenere la manifestazione e permette a chi arriverà a Ivrea di vivere una giornata ricca di eventi e di emozioni. La distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate già dalle 9 del mattino – inclusa la Visita della Mugnaia e del Generale alla Fagiolata Benefica del Castellazzo alle 10.00 – il Giuramento di Fedeltà del Magnifico Podestà in piazza Castello alle 9.30, la Sfilata dei gruppi storici ospiti e la Preda in Dora sul Ponte Vecchio alle 10.30. Alle 13.00 appuntamento in corso M. d’Azeglio per l’inquadramento dei Carri da Getto. Alle 14 inizio della Marcia del Corteo Storico da piazza di Città con l’inizio della prima delle tre giornate di battaglia delle arance che si concluderà alle 17.30 con la Generala in piazza di Città.

In serata, dalle 21.30, ci sarà lo spettacolo pirotecnico sul Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia. A seguire, la Serata di Gala in onore della Vezzosa Mugnaia al Teatro Giacosa (ingresso a pagamento). Importante da sapere che il biglietto di ingresso darà la possibilità di visitare il Castello ed il Parco di Masino a tariffa speciale ridotta da Euro 7,50 anziché intera da Euro 11,00 (dal 4 marzo al 25 aprile: aperture Pasquetta e Ponte 25 aprile incluse). Bambini 4-14 anni Euro 5,00 (0-3 anni GRATUITI).

