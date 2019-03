Samsung S10, Plus e Lite: prezzo, 5G e colori. Le caratteristiche ufficiali Caratteristiche Samsung Galaxy S10

A 10 anni dal primo Galaxy S, Samsung ha presentato in un evento in contemporanea a San Francisco e a Londra i nuovi Samsung S10, in 4 versioni. Tre modelli usciranno assieme, Galaxy S10, S10+ e S10e (la versione low cost), mentre il quarto (Galaxy S10 5G) uscirà nel mese di maggio. Non resta che andare a vedere le principali caratteristiche tecniche dei modelli della nuova scuderia Samsung, nonché il prezzo di commercializzazione e l’uscita sul mercato.

Samsung S10, S10+ e 10e: il display

Come già anticipato dalle ultime indiscrezioni, il display è tra i principali punti di forza dei nuovi smartphone Samsung. Lo schermo di Galaxy S10 è un Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+ e 550ppi di definizione. Leggermente più grande il display del Galaxy S10+, che sarà da 6,4 pollici, risoluzione sempre Quad HD+, ma 438ppi di definizione. La novità riguarda soprattutto l’avvento della tecnologia HDR10+ su uno smartphone, specifica che si riflette anche sul comparto fotografico, e in particolare sui video ripresi dalla fotocamera posteriore. In entrambi i modelli lo schermo è protetto da Gorilla Glass 6. Altro aspetto importante la pellicola protettiva, finalizzata a ottimizzare la sensibilità relativa al sensore di impronte digitali 3D.

Per quanto riguarda la versione low cost, il Galaxy 10e presenta un display da 5,8 pollici con risoluzione Full HD+, protetto da Gorilla Glass 5.

Samsung S10, S10+ e 10e: le fotocamere

Altro aspetto importante assieme al display è il comparto fotografico. Galaxy S10 pensa in grande sotto l’aspetto fotografico, introducendo l’obiettivo ultragrandangolare finalizzato a ottimizzare la qualità delle immagini panoramiche, mentre sul lato video sono molto interessanti i miglioramenti nella ripresa grazie a una innovativa tecnologia di stabilizzazione. Altro aspetto interessante sul lato video è nel comparto applicazioni, dove troviamo Adobe Premiere Rush per montare i video rapidamente e direttamente su smartphone grazie all’apporto di diverse funzioni.

Samsung S10, S10+ e S10E: processore e memoria

Il processore che equipaggia il nuovo Samsung Galaxy S10 è l’Exynos 9820 octa core con Neural Processing Unit e modem LTE da 2Gbps. Sono previsti 2 tagli di RAM e memoria interna. Da un alto 6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna. Dall’altro troviamo 8 GB di RAM con 512 GB di spazio di archiviazione. Nel Plus è da citare la versione con 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Quest’ultima resta comunque espandibile tramite microSD. Infine troviamo una batteria da 3400 mAh (4.100 mAh per il Plus e 3.100 mAh per il modello low cost).

Samsung S10, S10+ e 10e: le altre novità

Come annunciato dagli ultimi rumors diffusi dai leakers più affidabili, compare la wireless charging. Ovvero la funzionalità da caricatore di batteria per altri dispositivi dotati di certificazione Qi. Sarà sufficiente avvicinarli per avviare l’innovativa funzione.

Da non sottovalutare anche l’ausilio dell’intelligenza artificiale insita nei modelli, che sarà capace di apprendere il comportamento dell’utente nei confronti del dispositivo e in particolar modo del suo utilizzo.

Samsung S10 5G: caratteristiche tecniche

Altro modello importante ma che uscirà più in ritardo rispetto ai 3 modelli citati, è il Samsung Galaxy S10 5G.

Questo modello presenta un display da 6,7 pollici con risoluzione da 3040×1440 pixel ed è equipaggiato con processore Exynos 9820 e GPU ARM Mali-G76 MP12, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile del doppio con microSD. Spesso solo 7,9 millimetri, Samsung S10 5G spicca ovviamente per il modulo 5G che influenza la velocità e l’efficienza della connessione internet. Per finire, il Galaxy 5G è equipaggiato con batteria da 4500 mAh.

Nuovi Samsung S10: prezzi e uscita

Passiamo ora ai prezzi e alla disponibilità sul mercato di tutti e quattro i modelli. Galaxy S10 sarà disponibile nei colori Prism White, Prism Black e Prism Green. La versione Canary Yellow sarà disponibile solo sul Galaxy S10E, mentre il Galaxy S10+ presenterà due nuovi colori: Ceramic Black e Ceramic White.

I 3 modelli saranno acquistabili a partire da venerdì 8 marzo 2019, mentre è già possibile effettuare i preordini. I prezzi di base sul mercato saranno i seguenti.

Samsung Galaxy S10 : 929 euro (a partire da);

: 929 euro (a partire da); Galaxy S10 Plus : 1.029 euro (a partire da);

: 1.029 euro (a partire da); Galaxy S10E: 779 euro.

Si farà invece attendere un po’ di più il Samsung Galaxy S10 5G, che sarà disponibile in primavera.

