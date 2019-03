App NoiPa: cedolino stipendio, detrazioni e self service. Come si usa

App NoiPa: cedolino stipendio, detrazioni e self service. Come si usa Come funziona l’App Noipa

In molti hanno chiesto a NoiPa se fosse disponibile un’applicazione per agevolare la consultazione e la gestione del cedolino stipendio. Ebbene, app NoiPa è già disponibile gratuitamente su Play Store (per smartphone Android) e Apple Store (per iPhone). “L’avete chiesta, l’abbiamo realizzata!”, scrive NoiPa sulla pagina Facebook. Disponibile da giovedì 21 febbraio 2019, l’applicazione “permette di visualizzare e scaricare il cedolino stipendiale e la Certificazione Unica”. Inoltre consente la consultazione delle notizie del portale NoiPa e l’accesso diretto all’assistenza per le funzioni disponibili sull’applicazione.

App NoiPa per Android e iPhone: a cosa serve e dove scaricarla

L’app NoiPa è protagonista anche del comunicato stampa n. 35 del 21 febbraio 2019 diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’applicazione, si legge nella nota, consentirà a oltre 2 milioni di dipendenti pubblici di visualizzare il cedolino in Pdf e di scaricarlo direttamente sul proprio smartphone. L’applicazione è stata sviluppata dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione e dal Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Dove trovarla? Sull’App Store è disponibile nella categoria Finance, come app per iPhone ed è consultabile anche su iPad. Sul Google Play Store l’applicazione sarà disponibile nella categoria Finanza. Naturalmente sarà possibile trovarla direttamente digitando NoiPa sulla casella di ricerca dei rispettivi store.

L’app NoiPa permette di controllare lo stipendio e di consultare e salvare la propria CU sul dispositivo, nonché di consultare rapidamente le informazioni e le comunicazioni ufficiali diffuse dal portale. Inoltre l’applicazione “garantisce la completa sicurezza delle informazioni trasmesse e la privacy di ogni utente”. Nei prossimi mesi sono attesi nuovi aggiornamenti che ne arricchiranno le funzionalità.

App NoiPa: come usarla e scaricarla

Una volta trovata l’app NoiPa sullo store di riferimento sarà necessario scaricarla. Per utilizzarla sarà sufficiente collegarsi tramite le stesse credenziali con le quali si accede di norma nel portale NoiPa.

Il portale rende noto che l’applicazione dispone di 4 funzioni principali. Tramite un menu di navigazione, gli utenti potranno scegliere la funzione desiderata tra le 4 proposte.

Cedolini;

Certificazioni Uniche;

Notizie;

Assistenza.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM