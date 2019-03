Tiziano Ferro: concerti 2019 e nuovo disco, date del tour

View this post on Instagram

❤❤❤❤❤❤❤❤❤ CHE MERAVIGLIOSO REGALO!! 39 anni: alle nuove rughe e l’abilità di stare zitto quando è il momento!😂 GRAZIE PER GLI AUGURI AMICI MIEI!!!! “ACCETTO MIRACOLI” uscirà il 22/11. 🥰 39: To new wrinkles and the ability to shut the f*#k up at the right time!😂 THANK YOU FOR YOUR GOOD WISHES MY FRIENDS! ACCETTO MIRACOLI (“DOWN FOR MIRACLES”): out 11/22. 😘 39: nuevas arrugas y la capacidad de quedarse callado en el momento adecuado .😂 GRACIAS POR LAS FELICITACIONES AMIGOS! “ACEPTO MILAGROS” (versión italiana): 22/11. La versión española llegará…un poquito después 😉😘 🎂💛🧡