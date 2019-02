Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata

Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza.

In particolare nella quarta del noto show televisivo “L’Isola dei famosi” per un siparietto hot con la sua compagna di reality, Sarah Altobello (la sosia di Melania Trump) in occasione del compleanno di Stefano Bettarini.

Ballando con le stelle 2019: cast concorrenti e giudici. Quando inizia

La carriera di Yuri Rambaldi

Yuri Rambaldi è nato a Vigevano nel 1993. Ha conseguito il diploma e ha scelto la carriera di personal trainer fin dopo la scuola. Ma non solo.

Nel corso degli anni, infatti, ha intrapreso anche la carriera di modello e spogliarellista. Un percorso, il suo, cercando di trovare la giusta dimensione in cui far emergere il suo talento.

La partecipazione alla prima edizione di “Ex on the beach” ha rappresentato il trampolino di lancio per la sua carriera. Il noto talent show gli ha garantito notorietà e lo ha fatto conoscere sul piccolo schermo. Come detto prima, infatti, Yuri ha da sempre avuto la passione per lo spettacolo, col sogno nel cassetto di emergere e distinguersi, facendosi apprezzare da tutti.

Tutto questo ci porta nel 2019. Quest’anno Yuri ha vissuto l’esperienza prima a “Saranno Isolani” e poi all’”Isola dei Famosi”.

Yuri Rambaldi: età, fidanzata e curiosità

Yuri Rambaldi ha 25 anni e viene, come detto, da Vigevano.

La partecipazione a “Ex on the beach” gli ha permesso di conoscere Federica Pacela, con cui ha avuto una storia durata circa un anno (tra il 2016 e il 2017).

Ad oggi Yuri non è ufficialmente fidanzato. Tuttavia il nome di Micaela, una bionda presente in studio durante la quarta puntata dell’Isola, ha suscitato molto scalpore, dicendo di sentire molto la sua mancanza.

Nel frattempo però sull’Isola sembra ci sia stato un forte avvicinamento a Sarah Altobello. I due, infatti, spesso sono insieme e vicini, tanto da esser diventati il bersaglio preferito della Gialappa’s Band.

Qualche curiosità su di lui: il suo soprannome è Yuri Ramba, che si avvicina molto al nome Rambo.

Nel 2013, poi, si è classificato secondo al concorso “Il più bello d’Italia”, ulteriore esperienza che gli ha aperto le porte della televisione.

Tra i vari show, nel 2017 ha preso parte alla trasmissione di incontri “Take me out”, su Real Time. Una delle sue citazioni preferite è “La tua invidia è la mia forza“.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM