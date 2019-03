Carnevale Acireale 2019: programma, date e ticket a pagamento

Il Carnevale di Acireale, ritenuto il Carnevale più bello della Sicilia, ha già ufficialmente aperto i battenti. Infatti, domenica 17 febbraio ha avuto luogo la grande parata d’ apertura con la presentazione dei nove carri allegorico-grotteschi. La grande novità per quest’ anno, invece, è senza dubbio costituita dall’ introduzione dei ticket a pagamento per assistere a tutti gli eventi in programma.

Il programma

Anche quest’ anno la parola d’ ordine è divertimento. Infatti tra concerti, spettacoli e sfilate i momenti di giovialità saranno numerosi. E a rendere il tutto ancora più piacevole sarà la presenza di numerosi ospiti d’ eccezione quali Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Biondo, Emma Muscat, Renzo Arbore, The Kolors, Jerry Calà e tanti altri. Se vi siete persi la cerimonia d’ apertura di seguito vi proponiamo il programma che vedrà Acireale gremita di carri allegorici, gente in maschera e numerosi ospiti d’ eccezione fino a martedì 5 marzo, data che chiude i festeggiamenti carnevaleschi. Ecco riportato il programma completo.



Ticket a pagamento

L’ importante novità che ha destato anche qualche polemica è sicuramente l’ introduzione dei ticket a pagamento per accedere al circuito carnevalesco acese. Infatti la delibera di giunta dello scorso 21 novembre, che porta la firma dell’ assessore al Bilancio Salvatore Pirrone, ha istituito l’ introduzione del ticket giornaliero. Il costo è di 5 euro ma è previsto anche un abbonamento per sei ingressi fissato a 20 euro. L’ abbonamento è cedibile e può essere utilizzato dalla stessa persona o da persone differenti in una o più giornate. L’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto del metro e venti di satura e lo stesso è previsto per i diversamente abili accompagnati. Ovviamente anche i residenti di Acireale sono esenti da tale ticket e potranno accedere liberamente alle attività previste previa esibizione di un documento di identità valido.

