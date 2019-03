Teo Mammucari: figlia, fidanzate e carriera. Chi è il presentatore Chi è Teo Mammucari

Dagli anni ’90 ad oggi Teo Mammucari ha presentato i programmi più divertenti della televisione italiana. Dagli scherzi telefonici ai quiz a premi fino ad arrivare ai film, Teo ha dimostrato di sapersi adattare a ruoli e compiti diversi.

Mammucari inoltre è stato spesso al centro del gossip italiano per i numerosi flirt e le storie d’amore con volti noti del mondo dello spettacolo. Ma cosa sappiamo della vita di Teo Mammucari?

Teo Mammucari: età, biografia e carriera

Teodoro Mammuccari, questo il vero nome di Teo Mammucari, nasce a Roma il 12 agosto del 1964 sotto il segno zodiacale del Leone. Dopo un’infanzia ed adolescenza tranquilla, sperimenta le sue capacità d’intrattenimento facendo l’animatore turistico. Acquisita sicurezza, nel ’95 Teo approda in televisione con Scherzi a parte. Da questo momento la stella di Mammucari non smette di brillare e partecipa a programmi televisivi come Seven Show e Le iene.

Il grande successo arriva però nel 2000 con la conduzione di Libero, trasmissione dedicata agli scherzi telefonici che conquista milioni di telespettatori. Agli inizi degli anni 2000 presenta poi programmi molto seguiti come Veline, Velone, Mio fratello è pakistano ed il quiz a premi Distraction. Simbolo del divertimento, è Teo ad essere il timoniere di Cultura moderna, Festivalbar, Primo ed ultimo e Sarabanda.

La carriera di Teo Mammucari: Fenomenal, Tú sí que vales e Più bella cosa non c’è

Dopo il varietà Fenomenal nel 2010, l’energico presentatore, sempre in cerca di nuovi stimoli, si cimenta nel mondo della recitazione. Partecipa infatti al film Streghe verso Nord di Giovanni Veronesi e nella serie televisiva Piper. Torna ai quiz e programmi d’intrattenimento con The Call- Chi ha paura di Teo Mammucari?, The Cube- la sfida, Lo show dei record e nel 2015 affianca Ilary Blasi nella conduzione de Le iene.

Teo inoltre ha partecipato come giudice al talent show Tú sí que vales. Il conduttore romano ha sempre nutrito una grande passione anche per la recitazione ed infatti dal marzo 2019 darà il via ad un lungo tour teatrale con lo spettacolo Più bella cosa non c’è. Nonostante i numerosi impegni e la turbolenta vita sentimentale, Teo non rinuncia mai a stare con sua figlia Julia, nata nel 2008 dalla relazione con Thais Souza Wiggers.

Vita privata di Teo Mammucari: la figlia e le fidanzate

In questi anni Teo è stato al centro del gossip italiano per i suoi flirt e le relazioni con donne dello spettacolo. Negli anni 2000 ha avuto una travolgente storia con la velina Thais Souza Wiggers dal cui amore è nata nel 2008 la splendida Julia.

Successivamente Teo ha avuto un breve flirt con Aida Yespica. Recentemente si è vociferato di un ritorno di fiamma con Thais, tuttavia questa notizia non è stata confermata da nessuno dei due.

