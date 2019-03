Vittoria Belvedere: malattia, figli e marito. Come sta oggi

Vittoria Belvedere è stata ospite di Vieni da me, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, l’attrice ed ex modella italiana ha confidato ai telespettatori di aver avuto in passato alcuni problemi di salute.

La donna, all’epoca, aveva appena dato alla luce la sua secondogenita, Emma. Poco prima della gravidanza aveva scoperto di essere ipertiroidea e di soffrire del morbo di Basedow. La consapevolezza di mettere a rischio la propria saluti non le impedì di diventare madre per la seconda volta.

Vittoria Belvedere: malattia, l’incidente sul set e l’operazione

Un giorno, mentre era sul set di un nuovo film, la sua tiroide esplose, causandole una tremenda ferita alla gola. Vittoria venne operata d’urgenza e, da quel momento, vive senza tiroide.

I medici le consigliarono di non affrontare altre gravidanze, ma alcuni anni dopo la Belvedere e suo marito, Vasco Valerio, poterono festeggiare insieme la nascita del loro terzo figlio. Lorenzo, Emma e Niccolò sono la sua unica ragione di vita, così come la stessa Vittoria Belvedere ha dichiarato ai microfoni di Vieni da me.

Vittoria Belvedere: figli, marito e carriera dell’attrice

Vittoria Belvedere, dopo aver lavorato per anni come indossatrice,

esordì come attrice nel 1992 con il film In camera mia. Dall’incontro con il regista Luciano Martino, nacque il suo amore per il Cinema e per il Teatro. L’artista, però, ha dedicato gran parte della sua vita a recitare nelle fiction targate Rai. Tra le più celebri ricordiamo Le ragazze di Piazza di Spagna.

Fin dalla scoperta della sua malattia, l’attrice ha sempre cercato di mettere da parte se stessa e la sua carriera, dando priorità all’amore che nutriva per suo marito e per il suo primo figlio, Lorenzo. La scelta di mettere al mondo altri figli, pur conoscendo i rischi, è stata molto più che coraggiosa.

