Chi è Stefano De Martino: altezza, età, fidanzata e figlio

Attorno a Stefano De Martino le voci di gossip si sono susseguite una dietro l’ altra. Le cronache rosa, infatti, si sono spesso occupate delle relazioni amorose che hanno coinvolto il famoso ballerino campano. Ma andiamo a vedere chi è realmente Stefano De Martino

Chi è Stefano De Martino

Stefano De Martino nasce a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 3 ottobre 1989 ed è alto 186 cm. Sin da giovanissimo si appassiona alla danza muovendo i primi passi già all’età di 10 anni. A trasmettergli questa passione è stato il padre Enrico, anch’ egli ballerino. Il suo talento gli permetterà di aggiudicarsi numerosi premi e riconoscimenti ottenendo anche una borsa di studio presso la Broadway Dance Center di New York che gli permetterà di avvicinarsi alla danza moderna e contemporanea. Nel 2009 partecipa in qualità di concorrente al talent show Amici di Maria De Filippi. Partecipazione che gli varrà poi la “promozione” a ballerino professionista dello stesso programma. Ed è proprio il talent di Maria De Filippi che gli apre le porte del piccolo schermo. Infatti le sue apparizioni televisive sono tantissime. Tra queste ricordiamo Pequeños Gigantes, dove ricopre il ruolo di capitano della squadra de “Gli Incredibili”; nel 2016 entra a far parte del cast di Selfie-Le Cose Cambiano; e soprattutto lo si ricorda in Honduras dove veste i panni di inviato nel noto reality L’ isola dei Famosi.

Chi è la fidanzata

Oltre che per la sua carriera televisiva De Martino è senz’ altro noto per le numerose voci di gossip che da sempre gravitano attorno alla sua figura. Già ai tempi di Amici la sua relazione con Emma Marrone era sulla bocca di tutti soprattutto dopo la rottura causata dalla conoscenza con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Conoscenza che porterà i due a unirsi in matrimonio nel 2013 e dal quale avranno il loro primo e unico figlio, Santiago. La relazione, però, non dura molto tanto che nel 2015, di comune accordo, si separano. Attualmente pare che il ballerino abbia intrapreso una storia amorosa con Chiara Scelsi, giovane ed emergente modella ventiduenne italo-brasiliana.

