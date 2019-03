Lillo: figli, vita privata e biografia. Il vero nome dell’attore

Lillo, è il personaggio comico al quale Pasquale Petrolo deve la sua notorietà. Attore, comico, autore e conduttore TV italiano, Pasquale Petrolo nasce a Roma nell’agosto del 1962 (56 anni). Uomo di grande talento, che spazia dal cinema alla comicità e persino al disegno (è un fumettista), il successo Pasquale lo deve interamente al duo comico Lillo& Greg.

Così nasce Lillo

L’incontro fortunato tra Pasquale Petrolo e il collega e amico, Claudio Gregori, avviene in maniera del tutto casuale. Nel 1986, i due lavorano entrambi per la casa editrice Onmolloemme (oggi Acme) come autori di fumetti comici. Greg si occupa di “Sergio“, mentre Lillo è impegnato in “Zio Tibia“. Dopo il fallimento della casa editrice, nel 1991, i due si trovano senza lavoro, e decidono di creare un gruppo musicale, Latte & i Suoi Derivati. In seguito, si trovano a far parte del gruppo fondatore del noto programma Le Iene, alla quale partecipano per ben tre anni. Nel 1999 esordiscono al cinema con Bagnomaria, la prima di tante pellicole che il duo si ritroverà a recitare.

Un impegno che va oltre la comicità e il cinema. In radio, Lillo& Greg conducono 610 da ben 14 anni; trasmissione settimanale per Radio2 con la partecipazione di Alex Braga. Non solo, dopo essere diventati commentatori dello show giapponese “Takeshi’s Castle” per Italia 7 e il canale satellitare GXT, Pasquale Petrolo e Claudio Gregori su Raidue scrivono e presentano “Bla Bla Bla”, una parodia dei talk show. Dal 2005 al 2008, al duo è assegnata una rubrica per la sezione “viaggi” de La Repubblica del giovedì. Insomma, una prova, quella della di Lillo& Greg, che si è rivelata essere l’inizio di una lunga e brillante carriera.

Pasquale Petrolo nella vita privata

Sembra che tutto quello che si conosce riguardo Pasquale Petrolo abbia a che fare con la sua carriera. La vita privata dell’attore, comico e conduttore, infatti, resta davvero privata. Tutto quello che si sa, dalle immagini condivise sui social, riguarda l’amore con la compagna Tiziana Etruschi. Non è chiaro se la donna sia diventata sua moglie o se siano semplicemente fidanzati ma i due condividono un sentimento forte e assolutamente riservato.

