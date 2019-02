Non Mentire: trama e anticipazioni ultima puntata 3 marzo 2019

Greta Scarano e Alessandro Preziosi sono i protagonisti della fiction Non Mentire, in onda su Canale 5. Domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo saranno trasmesse rispettivamente la seconda e l’ultima puntata.

La serie ruota intorno ad un mistero, contraddistinto da due verità opposte e differenti l’una dall’altra. Ognuno dei due protagonisti racconta la propria versione di una storia, giurando che sia l’altro a mentire.

Andrea Molinari, stimato chirurgo, afferma di aver trascorso una piacevole serata con la giovane professoressa di suo figlio, Laura. La donna, dal canto suo, sostiene di essere stata sedotta con l’inganno e poi violentata dal medico. Solo durante l’ultima delle tre puntate si potrà scoprire chi dei due ha detto la verità.



Non Mentire: trama terza ed ultima puntata del 3 marzo

Durante la seconda puntata di Non Mentire, scopriamo grazie all’intervento di Donato che Laura qualche anno prima aveva sofferto di disturbi psichici. Non è la prima volta, dunque. che la donna accusa qualcuno di violenza e molestie.

Grazie alle ricerche di Donato, amico di Andrea, il medico può sentirsi libero dall’incubo in cui ero piombato e decide di chiudere qualsiasi rapporto con Laura. La storia, però, sembra non essersi conclusa così facilmente.

Non Mentire: anticipazioni ultima puntata della fiction con Preziosi e Scarano

L’ultima puntata della fiction Non Mentire andrà in onda domenica 3 marzo. Andrea cerca di riprendere in mano le redini della sua vita, ma Laura dal canto suo sembra non volerlo lasciare in pace.

La donna continua a sostenere di aver subito violenza e decide di battersi perché Andrea venga riconosciuto colpevole. Laura alla fine inizia a scavare nel passato del medico, scoprendo che sua moglie è morta suicida in circostanze misteriose.

Ciò che Laura vuole capire è se Andrea c’entri qualcosa con la morte di sua moglie.

