Chi è Donatella Finocchiaro: figlia, marito e carriera

Donatella Finocchiaro è un’ attrice italiana ed è nata a Catania il 16 novembre del 1970. L’ attrice interpreterà la marchesa Donna Matilde nel film La Stagione Della Caccia tratto dall’ omonimo romanzo di Andrea Camilleri, in onda su Rai1 questo 25 febbraio. Ma ora andiamo a scoprire chi è Donatella Finocchiaro.

Carriera di Donatella Finocchiaro: gli inizi

Come detto, Donatella Finocchiaro nasce a Catania il 16 novembre 1970. Dopo essersi diplomata al liceo classico si iscrive alla facoltà di giurisprudenza all’ Università degli studi di Catania. Ed è proprio in questo periodo che scopre la sua passione per la recitazione. Passione che la porterà a frequentare corsi teatrali a Roma dove farà il suo debutto al Teatro dell’ Orologio nel 1996. L’ esperienza romana però sarà breve. Infatti dopo sei mesi fa ritorno nella sua terra natale per terminare gli esami universitari e quindi laurearsi. Tuttavia, gli impegni universitari non le impediscono di continuare a coltivare la sua passione e, infatti, riuscirà ad essere ammessa al Teatro stabile di Catania.

Donatella Finocchiaro: carriera cinematografica

Dai palcoscenici teatrali ai set cinematografici il salto è breve. Nel 2001 viene selezionata come protagonista nel film Angela di Roberta Torre. Pellicola che le consentirà di vincere vari premi e riconoscimenti, tra cui il Globo d’ oro, in numerosi festival internazionali. Da quel momento la sua carriera decolla e, da Perdutoamor di Franco Battiato a il Regista di matrimoni di Marco Bellocchio, le apparizioni sul grande schermo saranno molteplici. Inoltre debutta anche sul piccolo schermo nel 2008 con la miniserie di Maurizio Zaccaro ‘O Professore. Nel 2011 si approccia anche alla regia dirigendo il documentario sulla sua Catania dal titolo Andata e Ritorno.

Donatella Finocchiaro: la vita privata

Donatella Finocchiaro è stata sposata per poco tempo con l’ attore e collega Bruno Torrisi. Da otto anni, invece, è fidanzata con il regista e montatore Edoardo Morabito da cui ha avuto Nina, loro figlia nata nel 2014.

