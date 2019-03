Francesco Scianna: moglie e figli, chi è ne La Stagione della Caccia Chi è Francesco Scianna e carriera

Lunedì 25 febbraio in prima serata su Rai1 andrà in onda il film diretto da Roan Johnson La Stagione della Caccia. Protagonista assoluto sarà l’ attore palermitano Francesco Scianna che interpreterà la parte del giovane farmacista Fofò La Matina. Ma andiamo a ripercorrere la carriera di Francesco Scianna e a scoprire chi è realmente l’ attore siciliano.

Francesco Scianna: la carriera

Francesco Scianna nasce a Palermo il 25 marzo del 1982. Mentre frequenta il liceo scientifico della sua città si avvicina al teatro e il debutto arriva nel 1997(a soli 15 anni) con il recital di poesie di Salvatore Quasimodo “C.E.I.”. Parteciperà, successivamente, a molte altre opere e conseguirà il diploma presso l’ Accademia Nazionale d’ Arte Drammatica Silvio D’Amico. L’ esordio sul grande schermo arriverà invece nel 2002 con Il Più Bel Giorno Della Mia Vita di Cristina Comencini. La sua carriera prosegue e nel 2004 recita nel film L’Odore del Sangue diretto da Mario Martone. Sul piccolo schermo Francesco Scianna debutta nel film La Luna e il Lago diretto da Andrea Porporati nel 2006 e nella miniserie tv di Canale5 Il Capo dei Capi. La consacrazione arriva nel 2009 quando veste i panni di protagonista del film Baaria dell’ acclamato regista Giuseppe Tornatore. Il film, che lo vede interpretare il ruolo del bracciante comunista Peppino Torrenuova, ottiene addirittura una nomination ai Golden Globe 2010 come miglior film straniero. Nel 2012 viene scelto come testimonial della campagna pubblicitaria di Dolce& Gabbana. Torna sul grande schermo recitando in film quali Vallanzasca, Milionari, Latin Lover oltre che nella pellicola internazionale Maria Maddalena. Adesso lo ritroviamo nei panni di Fofò La Matina nel film La Stagione della Caccia che uscirà su Rai1 il 25 febbraio.

Chi è Stefano De Martino: altezza, età, fidanzata e figlio

Francesco Scianna: vita privata

Dal 2010 al 2012 Scianna intrattiene una relazione amorosa con l’ex Miss Italia Francesca Chillemi. Dal 2015 al 2016 invece lo vediamo al fianco della collega Matilde Gioli, con cui risulta essere ancora in buoni rapporti. In amore, insomma, l’attore palermitano si definisce un esploratore che crea e cerca stimoli negli incontri con l’altro.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM