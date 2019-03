Dolci Festa della Donna 2019: ricette e cosa si mangia. La top 10

È universalmente riconosciuto, ormai, che i dolci sono un buon modo per mettere tutti d’accordo e portare serenità. Anche per la Festa della Donna quindi, non possono certo mancare. Oltre alla classica torta mimosa, dolce simbolo della ricorrenza, vi sono tantissime altre ricette da realizzare in occasione dell’8 marzo.

La top 10 dei dolci per la Festa della Donna

1.Torta Mimosa. Dolce, come dicevamo prima, simbolo della Festa della Donna, questa torta ricrea, grazie al pan di spagna, il fiore che rappresenta la celebrazione: la mimosa.

2.Cake pops mimosa. Per preparare questi dolcetti vi occorre un po’ di pan di Spagna, classico o al cacao, da sbriciolare e amalgamare con un po’ di confettura, mascarpone o alcune creme a scelta. Decorateli poi a piacere ricreando i fiori della mimosa.

3.Torta al limone. Con questo dolce si può risultare originali senza dover rinunciare al colore tema della giornata, il giallo. La preparazione è anche molto semplice: realizzate una base fatta con zucchero, burro fuso e biscotti secchi su cui poi adagiare una deliziosa mousse al limone.

4.Bignè alla crema. Facili da preparare e deliziosi da gustare, anche i bignè sono un dolce perfetto per l’occasione. Per realizzarli, occorrerà stare attenti a pochi passaggi e controllare la loro cottura in forno per evitare che si brucino. Una volta pronti, basterà farli raffreddare e poi farcirli con un po’ di crema pasticcera.

5.Mousse al cioccolato fondente. Anche se non rispetta il caratteristico colore giallo, la mousse è un altro “porto sicuro” in cui rifugiarsi. Per realizzarla, basterà sciogliere il cioccolato a bagnomaria, per poi aggiungerci rhum, tuorli e albumi montati a neve e servire il tutto ben freddo. Se poi volete fare colpo, potete realizzare anche altre due mousse al cioccolato bianco e al latte, e poi creare tre strati diversi.

Per la festa della donna, non facciamoci mancare il tortino al cioccolato

6.Tortino al cioccolato. Classico tortino al pan di spagna di cioccolato con “cuore” al cioccolato caldo. Buonissimo e veloce da preparare, bastano 20 minuti.

7.Panna cotta al cocco. Dolce, sfizioso e anche lui facile da preparare.

basterà procurarsi del latte di cocco di alta qualità (di semplice reperibilità in ogni supermercato o in negozi di alimenti etnici) e unirlo agli altri ingredienti, tra cui panna fresca, zucchero e gelatina.

8.Biscotti al cacao. Il cioccolato ha il potere di conquistare tutti, così come i biscotti. I biscotti al cioccolato, quindi, sono un’idea da realizzare vincente dalla partenza.

9.Cupcake mimosa. Anche in questo caso, si ricrea l’idea della mimosa utilizzando dei cubetti di pan di spagna per decorare i cupcakes.

10.Crostata di fragole. Classico intramontabile, la crostata si adatta ad ogni occasione.

