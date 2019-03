Alice De Bortoli: età, Instagram e fidanzato. Chi è ne Il Collegio Chi è Alice de Bortoli

Veste sempre rosa, colore che adora, ed è una star sul web. Non si tratta de La Pantera Rosa ma della 14enne Alice De Bortoli. La ragazza, che nonostante la giovanissima età vanta già 282mila followers sul social network Instagram, è la nuova entrata de Il Collegio.

Il Collegio è un docu-reality in onda su RaiDue in cui un gruppo di adolescenti di oggi viene sottoposto alle cure di un corpo docente (dai metodi all’antica) all’interno del famigerato collegio bergamasco Celana. Quest’ultimo non è più attivo ma per anni è stato simbolo di una educazione rigida e severa.

Alice De Bortoli arriva in Collegio

Nella sua terza edizione, Il Collegio catapulta gli adolescenti di oggi (tra i 13 e i 17 anni) nel 1968 per vedere come, i giovani cresciuti con più tecnologia che ideologia, raccoglieranno e reinterpreteranno lo spirito rivoluzionario di quegli anni.

Alice De Bortoli, di Casale sul Sile (Treviso), è entrata al Collegio nella puntata di martedì 19 febbraio 2019. La sua presenza non è passata inosservata, anzi, i ragazzi hanno subito riconosciuto la giovane che, sul web, è già una piccola influencer. La ragazza, che come traspare dal suo profilo social ha già fatto conoscenze nel mondo dello spettacolo, ha posato per molti shooting (servizi fotografici), ha dei trascorsi musicali alle spalle e persino lezioni di danza hip hop.

Nella scheda di presentazione per RaiDue si definisce un “vulcano”, un tipo socievole che fa amicizia facilmente e ama essere leader del gruppo. Alice ha da subito dimostrato che l’amore per il colore rosa, per la cura personale e, soprattutto, per i propri capelli non è sinonimo di “stupidità”. La De Bortoli, che come le compagne ha dovuto sottoporsi al taglio degli amati capelli una volta arrivata nel reality, ha mostrato nella prima settimana di essere davvero brillante. Risulta infatti tra i primi della classe e ha già suscitato più di una invidia.

