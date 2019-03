Spese sanitarie online con Tessera Sanitaria: dove vedere se sono corrette Controllo spese sanitarie online

Per consultare e verificare le spese sanitarie online è possibile accedere a un apposito sito opportunamente segnalato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite un recente comunicato. Infatti, sul sito in questione risultano disponibili i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini finalizzati alla consultazione delle spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS) per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Spese sanitarie online con Tessera Sanitaria: cosa è possibile fare

Il sito in questione citato dal Mef è il seguente: www.sistemats.it. Qui sarà possibile fare le seguenti cose.

Consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazione sanitarie. Si informa che sarà possibile anche esportare questi dati, e visualizzare alcune statistiche. Tra queste ultime spicca la ripartizione delle spese, sia per tipologia di erogatore sia per tipologia di spesa, nonché la relativa distribuzione mensile.

Segnalare eventuali incongruenze. Queste ultime possono riguardare importi e classificazione della spesa e la titolarità del documento fiscale. Una volta inviata la segnalazione, il Sistema Tessera Sanitaria le trasmetterà telematicamente al soggetto che ha effettuato l'invio ai fini della correzione dell'anomalia. Questa funzionalità è disponibile per i dati relativi all'anno 2019 fino al 31 gennaio 2020.

Esercitare l'opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Questa funzione sarà disponibile solo nel mese di febbraio.

Spese sanitarie online: come accedere al sito online

È possibile accedere al servizio online di consultazione delle spese sanitarie sul sito sopra riportato tramite le seguenti credenziali di accesso.

Identità digitale SPID ;

; Tessera Sanitaria (TS e TS-CNS). Per poter accedere con la tessera sanitaria CNS sarà necessaria la preventiva attivazione in base alle indicazioni regionali.

(TS e TS-CNS). Per poter accedere con la tessera sanitaria CNS sarà necessaria la preventiva attivazione in base alle indicazioni regionali. Credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

