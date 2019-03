Iva Zanicchi: figli, marito ed età. Cosa fa oggi e chi è Chi è Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è sicuramente nel novero dei volti che hanno fatto la storia della televisione italiana. Artista poliedrica, nel corso degli anni Iva ha dimostrato grandi capacità sia come conduttrice che come attrice e cantante.

Punto di forza è l’energia e la grande vitalità della presentatrice che ha così conquistato i telespettatori senza mai annoiarli. Ancora oggi la Zanicchi continua a lavorare senza sosta e si dimostra sempre al passo con i tempi. Ma cosa sappiamo della sua vita professionale e privata?

Iva Zanicchi: età e carriera

Iva Zanicchi nasce il 18 gennaio del 1940 a Ligonchio, frazione del comune di Ventasso in provincia di Reggio Emilia, sotto il segno zodiacale del Capricorno. La sua carriera artistica, iniziata negli anni ’60 con Campanile sera presentato da Mike Buongiorno e Due campanili di Silvio Gigli, non si è mai fermata e la sua stella continua a brillare tutt’ora più che mai. Artista dalle mille capacità, pubblica il suo primo disco nel ’63 ed nel ’67 vince Sanremo con Non pensare a me. Come dimenticare poi la seconda vittoria al Festival con la celebre Zingara, brano cantato con Bobby Solo. Iva ha poi portato la sua musica anche all’estero ed ha stretto amicizia con artisti di fama mondiale.

Tra programmi televisivi e concorsi canori, la Zanicchi nel ’74 vince per la terza volta Sanremo con Ciao cara come stai? e diventa l’unica donna ad aver vinto per tre volte il Festival. Successivamente alterna alla conduzione di trasmissioni d’ intrattenimento come Facciamo un’affare, Ok il prezzo è giusto, la carriera da cantante.

Cosa fa oggi Iva Zanicchi

Dopo una breve esperienza politica nel 2004 e nel 2014 con Forza Italia, Nel 2018 entra nel cast del talent show Tú sí que vales e sul finire dello stesso anno ed inizio 2019 partecipa anche al programma CR4- La Repubblica delle Donne.

La presentatrice nel corso degli anni ha potuto contare sul supporto della sua famiglia che l’ha sempre spronata a non mollare ed a inseguire i propri sogni.

Iva Zanicchi: figli e marito

Iva convive da più di trent’anni con il produttore discografico Fausto Pinna. I due si sono innamorati immediatamente e dal loro primo incontro non si sono più separati.

In realtà prima di Fausto c’è stato un altro uomo nella vita di Iva. La presentatrice infatti è stata sposata con Tonino Ansoldi dalla cui relazione è nata nel 1967 figlia Michela.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM