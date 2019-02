La pupa e il secchione 2019: cast, concorrenti e giudici. Quando inizia?

Andrà in onda La pupa ed il secchione 2019? Questa la domanda che si pongono i fan del reality show. Secondo alcune indiscrezioni, la partenza della trasmissione era stata fissata per aprile 2019.

Tuttavia sembra sempre più lontana questa ipotesi ed al momento non si sa nulla sul futuro del programma. Tuttavia possiamo fare alcune considerazioni sulla base degli elementi a nostra disposizione.

Quando inizia La pupa ed il secchione 2019: i concorrenti

Come già detto in apertura di articolo, non si conosce la data della messa in onda de La pupa ed il secchione. Il programma che ha debuttato nel nostro Paese nel 2006 è la versione italiana del format statunitense Beauty and the Geek. La trasmissione ha come protagonisti donne dotate di grande bellezza ma scarsa cultura e uomini poco attraenti ma molto intelligenti. Ad ogni pupa viene assegnato il proprio secchione con lo scopo di far scattare un meccanismo di aiuto reciproco. Le ragazze devono quindi insegnare ai proprio compagno a prendersi cura dell’aspetto estetico ed aprirsi al mondo esterno mentre i secchioni hanno il compito di avvicinare la propria partner alla cultura.

Proprio le grandi differenze e le difficoltà comunicative che intercorrono tra i concorrenti spesso danno luogo a spontanee gag comiche e rappresentano la parte più divertente del programma. Nelle due precedenti edizioni de La pupa ed il secchione, le ragazze provenivano soprattutto dal mondo della moda, dello spettacolo e dei concorsi di bellezza. Gli uomini invece erano per lo più ricercatori e cervelloni con più lauree.

Il cast e i giudici de La pupa ed il secchione

Non sappiamo chi prenderà le redini de La pupa ed il secchione qualora dovesse andare in onda. Tuttavia sicuramente non presenterà il reality Enrico Papi che ha condotto le precedenti edizioni ma al momento è al timone della trasmissione Guess my age. Inoltre non si conoscono le intenzioni di Federica Panicucci che insieme a Papi ha diretto la prima stagione del programma.

Secondo TvBlog, l’ipotesi più probabile è quella di una conduzione a due di Teo Mammucari e Iva Zanicchi. Inoltre secondo il sito Spy, nel cast della giuria potrebbe tornare Vittorio Sgarbi che già ha fatto parte del programma in passato. Non resta quindi che aspettare e scoprire quale sarà il futuro de La pupa ed il secchione.

