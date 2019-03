John Turturro: moglie, altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa

È ufficiale: John Turturro sarà il protagonista della fiction Rai Il nome della rosa. L’attore statunitense dalle origini italiane interpreterà il ruolo di Guglielmo da Baskerville nella trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Umberto Eco. La rete ammiraglia ha puntato su di un cast davvero eccezionale che ha come punta di diamante proprio Turturro, artista di fama mondiale che più volte ha dimostrato le sue incredibili doti attoriali.

Dotato di grande e simpatia, John da tempo ha conquistato il pubblico italiano ed estero. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata di Turturro?

John Turturro: età, altezza e carriera

184 cm di altezza per 80 kg di peso. Queste le caratteristiche fisiche di John Turturro. L’attore nasce il 28 febbraio del 1957 a Brooklyn da padre pugliese e madre siciliana. Fin da bambino John coltiva la passione per l’arte in tutte le sue forme ed espressioni. Dopo aver conseguito il Master of Fine Arts a Yale, compare nel ’80 nel film Toro scatenato di Martin Scorsese. Notato dal regista, la stella di John inizia a brillare e da quel momento in poi non si è mai eclissata.

La lista delle pellicole in cui ha recitato comprende più di 70 film passando da un successo all’altro senza mai fermarsi. Attore istrionico, indimenticabile è la sua interpretazione in Il colore dei soldi e Dentro la grande mela. Registi di fama mondiale come Spike Lee, Woody Allen, Joel ed Ethan Coen hanno scelto John come protagonista dei propri lavori.

I più grandi successi di John Turturro

Turturro ha recitato in pellicole di successo come Fa’ la cosa giusta, Crocevia della morte, Junge Fever, La tregua ed Il grande Lebowsky. Gli 2000 sono quelli di Fratello, dove sei?, Terapia d’urto, The Good Shepherd, Disastro ad Hollywood, Gigolò per caso ed Exodus- Dei e re.

Nel 2015 torna in Italia per lo struggente film Mia madre di Nanni Moretti e Tempo instabile con probabili schiarite per la regia di Maro Pontecorvo. In questi anni John Turturro ha alternato al cinema, serie televisive e spettacoli teatrali dimostrando di essere un artista completo.

Chi è John Turturro ne Il nome della rosa

Come già detto in apertura di articolo, John Turturro sarà il monaco Guglielmo a Baskerville nella fiction Rai basata sul romanzo di Umberto Eco. La serie diretta da Giacomo Battiato è composta da sei puntate ed andrà in onda dal 4 marzo 2019 su Rai 1 in prima serata.

Ad ostacolare le indagini di John ci penserà Rupert Everett che vestirà i panni di Bernardo Gui. Tra l’Italia e Turturro continua quindi ad esserci un legame indissolubile professionale e privato. Nonostante i numerosi impegni lavorativi, John dedica tutto il tempo libero a disposizione alla propria famiglia che lo ha sostenuto e supportato in tutti questi anni.

La vita privata di John Turturro: la moglie e i figli

John è sposato felicemente con l’attrice Katherine Borowitz. Dal loro amore sono nati nel ’90 Amedeo e nel 2000 Diego.

La famiglia per Turturro è tutto e ha più volte dichiarato di quanto sia importante l’appoggio dei suoi cari.

