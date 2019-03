8 marzo 2019: festa della donna, post e aforismi Facebook

Come tutti sappiamo, l‘8 marzo 2019 si celebra la festa della donna. Negli anni passati questa data è stata collegata ad un tragico incendio nel 1908. In realtà da tempo è stata smentita questa storia e ed al momento non si conoscono le motivazioni legate a questa data.

La festa della donna ha lo scopo di ricordare la conquista dei diritti politici, sociali ed economici delle donne e le discriminazioni di cui sono vittime. Proprio per questo è una ricorrenza da onorare con il massimo rispetto e la serietà che merita. Quali messaggi potreste dedicare ad una donna per l’8 marzo 2019?

8 marzo 2019: la festa della donna

Come già detto in apertura di articolo, non è chiara la motivazione che ha spinto a scegliere l’8 marzo per questa importante ricorrenza. L’idea di dedicare una giornata intera alla celebrazione dei diritti delle donne è nata nel 1909 grazie al partito socialista americano.

Per i primi anni ogni Stato decideva autonomamente quando festeggiare. Solo dal 1921, dopo la Seconda conferenza delle donne comuniste c’è un’unica data per tutti. Nel corso del tempo poi sono circolati tanti racconti sull’origine di questa festa tuttavia nessuna fornisce dati storici attendibili.

8 marzo 2019: post e aforismi per Facebook

Oltre al classico mazzo di mimose, simbolo delle festa della donna, l’8 marzo 2019 potreste utilizzare i social network per onorare l’ importante ricorrenza. Un’idea gradita potrebbe essere dedicare un post o un’aforisma inerente a questa giornata speciale. Grandissimi artisti infatti hanno espresso con splendide parole la loro ammirazione per le donne. Come non ricordare il celebre aforisma di Shakespeare: ” Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademi, che mostrano, contengono e nutrono il mondo”. Oppure per l’8 marzo 2019 potreste ispirarvi alle bellissime parole di Rita Levi Montalcini “Le donne hanno sempre dovuto portaredue pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.

Ricordiamo poi le coraggiose parole di Malala Yousafzai che conservano ancora tutta la loro forza espressiva ” Nessuna lotta piò concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco agli uomini. Al mondo ci sono due poteri: quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n’è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne.”

Infine in occasione dell’8 marzo 2019 potreste dedicare il celebre aforisma di Denis Diderot “Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere della ali della farfalle.”

