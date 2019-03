La Porta Rossa 2: trama e anticipazioni quarta puntata 6 marzo 2019

Mercoledì 6 marzo 2019 andrà in onda alle 21.20 una nuova puntata de La porta rossa 2. La fiction di Rai 2 approda così al suo quarto appuntamento con ancora tanti enigmi da risolvere e misteri da svelare. Anche la seconda stagione ha come protagonisti l’affascinante Lino Guanciale e la bellissima Gabriella Pession nei panni di Leonardo Cagliostro ed Anna Mayer.

Conosciamo bene la storia di Leonardo, ispettore di polizia assassinato durante un’indagine. L’uomo però non ha attraversato la Porta rossa che separa i vivi dai morti. Infatti ha deciso di restare nel mondo terreno sotto forma di spirito per salvare la moglie Anna da una sorte analoga. Unico modo per comunicare con il mondo esterno è la giovane medium Vanessa che aiuta Leonardo nelle indagini. Ma cosa succederà nella quarta puntata de La porta rossa 2?

La porta rossa 2: trama ed anticipazioni episodio 7 quarta puntata

Nell’episodio 7 de La porta rossa 2 Leonardo continua a cercare il rapitore di sua figlia prima che sia troppo tardi per salvarla. Intanto le prove inerenti al caso Cagliostro risultano inquinate e di conseguenza Rambetti viene assolto dalle accuse. Nel frattempo Jamonte prova a rintracciare Anna che sembra sparita nel nulla.

In realtà la donna non è sola e conta sull’aiuto di Stella che le consegna un biglietto scritto da Piras prima di morire. La Meyer scopre così un’importante verità. Intanto Stella e Paoletto svelano il mistero che si cela dietro la confraternita della Fenice. Cosa succederà nel prossimo episodio de La porta rossa 2?

La porta rossa 2: trama ed anticipazioni episodio 8 puntata 6 marzo 2019

Il precedente episodio de La porta rossa 2 si è concluso con tanti dubbi ancora da chiarire. Jonas è tormentato dai flashback degli incontri che ha avuto con Cagliostro durante il coma.

Proprio per questo decide di condividere i suoi ricordi prima con Silvia e poi con Stefano Rambelli, l’uomo che ritiene essere il colpevole dello sparo che lo ha poi mandato in coma.

