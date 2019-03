Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile in ricaricabile a marzo 2019

Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile in ricaricabile a marzo 2019

Il mese più corto dell’anno volge al termine, inizia quello che ci porterà la primavera. E come ogni mese, arriva il momento di dare un’occhiata alle migliori offerte mobile in ricaricabile proposte dalle compagnie telefoniche. Ecco cosa ci propongono Tim, Wind e Vodafone per il mese di marzo 2019.

Offerte Tim mobile marzo 2019

La migliore offerta che campeggia sulla home page di Tim corrisponde al nome di Limited Edition Online. Il pacchetto comprende minuti e sms illimitati, più 40 GB di traffico internet sotto rete 4.5G di Tim. Il prezzo? 15 euro al mese. Solo attivandola online, sarà possibile risparmiare 27 euro, nonché il costo di attivazione e si avrà diritto al primo mese gratis.

La gamma Tim senza limiti sarà invece valida e attivabile fino al 24 marzo 2019. Ecco le 3 offerte principali della proposta.

Tim Senza Limiti Silver : minuti illimitati e 20 GB di traffico internet (+ 5 GB se a casa si ha già Tim). Il prezzo è di 15 euro mensili, ricaricabili tramite carta di credito o conto corrente oppure per mezzo di Tim Pay.

: minuti illimitati e 20 GB di traffico internet (+ 5 GB se a casa si ha già Tim). Il prezzo è di 15 euro mensili, ricaricabili tramite carta di credito o conto corrente oppure per mezzo di Tim Pay. Tim Senza Limiti Gold : minuti e musica senza limiti, più 18 GB di traffico internet + 5 GB aggiunti se si ha Tim a casa. Il rinnovo ammonta a 18 euro al mese anziché 25 euro.

: minuti e musica senza limiti, più 18 GB di traffico internet + 5 GB aggiunti se si ha Tim a casa. Il rinnovo ammonta a 18 euro al mese anziché 25 euro. Tim Senza Limiti Platinum: minuti e musica senza limiti e 50 GB di traffico internet a 49 euro al mese anziché 59 euro.

Offerte Wind mobile marzo 2019

Anche la gamma di soluzioni offerta da Wind risulta piuttosto ricca. Andiamo a elencare le migliori offerte mobile proposte dalla compagnia arancione attualmente disponibili.

Wind Smart Online Edition : minuti illimitati e 30 GB di traffico internet a 9,99 euro al mese. Offerta attivabile solo online con costo di attivazione gratuito.

: minuti illimitati e 30 GB di traffico internet a 9,99 euro al mese. Offerta attivabile solo online con costo di attivazione gratuito. All Inclusive Young : minuti illimitati verso i numeri Wind, 100 minuti e 100 sms, più 30 GB di traffico internet a 6,99 euro mensili. Offerta attivabile fino al 24 marzo 2019.

: minuti illimitati verso i numeri Wind, 100 minuti e 100 sms, più 30 GB di traffico internet a 6,99 euro mensili. Offerta attivabile fino al 24 marzo 2019. Passa a Wind Smart Pack : minuti illimitati e 30 GB di traffico internet, più uno smartphone incluso nel prezzo (8,99 euro al mese). I Giga mensili diventano 40 se si scelgono i seguenti smartphone. Huawei Y6: anticipo 39,99 euro. Samsung Galaxy J6: anticipo 39,99 euro. Huawei P20 Lite: anticipo 99,99 euro.

: minuti illimitati e 30 GB di traffico internet, più uno smartphone incluso nel prezzo (8,99 euro al mese). I Giga mensili diventano 40 se si scelgono i seguenti smartphone.

Offerte Vodafone marzo 2019

La novità più importante proposta da Vodafone per il mese di marzo corrisponde al nome di Unlimited x3 Special. Il pacchetto comprende minuti illimitati, 20 GB di internet (anziché 10 GB) e Giga illimitati su social, mappe e chat. Il tutto a 11,99 euro mensili e senza costi di attivazione.

Di seguito le altre offerte mobile Vodafone disponibili.

Unlimited x3 : minuti illimitati, 5 GB di traffico internet, giga illimitati per le app più usate. Prezzo: 11,99 euro al mese (invece di 14,99 €).

: minuti illimitati, 5 GB di traffico internet, giga illimitati per le app più usate. Prezzo: 11,99 euro al mese (invece di 14,99 €). Unlimited x4 Pro : minuti illimitati, 10 Giga (illimitati per le app). Prezzo: 14,99 euro mensili (invece di 19,99 €).

: minuti illimitati, 10 Giga (illimitati per le app). Prezzo: 14,99 euro mensili (invece di 19,99 €). Unlimited RED : minuti e sms illimitati più 1000 minuti internazionali e 25 GB (illimitati per le app più amate). Prezzo. 24,99 euro al mese (anziché 34,99 €).

: minuti e sms illimitati più 1000 minuti internazionali e 25 GB (illimitati per le app più amate). Prezzo. 24,99 euro al mese (anziché 34,99 €). Unlimited RED +: minuti e sms illimitati più 10009 minuti internazionali, nonché Giga illimitati + 5 Giga e 500 minuti in roaming extra EU. Prezzo: 39,99 euro al mese (anziché 59,99 €).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM