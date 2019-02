Nokia 1 Plus, 3.2 e 4.2: prezzo e uscita in Italia, la scheda tecnica

Anche HMD Global batte un colpo al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Il colosso tecnologico, infatti, ha annunciato il suo Nokia 1 Plus e due medio gamma cioè il Nokia 3.2 e il Nokia 4.2.

Nokia 1 Plus, 3.2 e 4.2: quanto costano e quando arrivano in Italia

Il Nokia 1 Plus sarà disponibile a stretto giro anche sul mercato italiano, probabilmente già a marzo. E sarà disponibile in tre colori: nero, rosso e blu. Il prezzo consigliato è di 109,99 euro.

È già disponibile in Italia, invece, il Nokia 3.2. In questo caso è possibile scegliere tra i colori nero e argento, il prezzo è di 149,99 euro per la versione con 2 Gb di Ram e 16 di spazio di archiviazione, costa 179,99 euro la versione con 3 Gb di Ram e 32 Gb di memoria interna.

Arriverà ad aprile 2019 sul mercato nostrano il Nokia 4.2 (nero e rosa). La versione con 2 Gb di Ram e 16 Gb di spazio d’archiviazione costa 169,99 euro, quella con 3 Gb di Ram e 32 Gb di memoria interna ha un prezzo di 199,99 euro.

Nokia 1 Plus, 3.2 e 4.2: un entry level e due medio gamma

Il Nokia 1 Plus si inserisce nella fascia di mercato degli smartphone più economici. 1 Gb di Ram e un processore quad-core da 1.5 GHz possono offrire delle prestazioni “base” e niente di più. Tuttavia, monta Android 9 Pie (Go edition), la versione del software che promette il massimo sfruttamento delle esigue caratteristiche hardware del device. Non si discosta molto dal punto il comparto fotografico del Nokia 1 Plus: sensore posteriore da 8 megapixel e sensore frontale da 5. La batteria è da 2500 mAh. Da segnalare un design “inedito” tra gli smartphone entry level.

Sensibilmente più “dotati”, pensati per essere degli onesti medio gamma, i Nokia 3.2 e 4.2. Il punto di forza del primo è di certo la batteria da 4000 mAh (a supporto di uno schermo da oltre 6 pollici). Il secondo è sostanzialmente più potente grazie allo Snapdragon 439.

