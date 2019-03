Auguri Festa della donna 2019: immagini da inviare su Whatsapp

L’8 marzo, la festa delle donne si avvicina, come fare gli auguri a mamme e nonne, fidanzate e mogli, amiche e colleghe? Se proprio non si ha il tempo o il modo di donare un mazzo di mimose, nell’epoca dei social si possono facilmente raggiungere con una frase inviata tramite Whatsapp; d’altra parte, immagini e gif possono risultare più simpatiche e originali.

Auguri Festa della donna 2019: le origini dell’8 marzo

Le origini della Festa delle donne, secondo la vulgata, affondano in un tragico evento di inizio Novecento. Infatti, la ricorrenza servirebbe a ricordare la morte di centinaia di operaie rimaste intrappolate nella fabbrica Cotton di New York durante un violento incendio. Era il 1908. Da quel momento, il Partito Socialista statunitense decise di ricordare il drammatico evento ogni ultima domenica di febbraio.

L’occasione divenne sempre più sentita col crescere delle rivendicazioni delle donne per la concessione di maggiori diritti e, in primis, di quello al voto. In Italia, la ricorrenza venne celebrata per la prima volta nel 1922. Il giorno dell’8 marzo divenne quello dedicato alla Festa, però, solo nel Dopoguerra, per iniziativa dell’UDI (Unione Donne Italiane) che scelse come simbolo la mimosa perché di stagione e poco costosa.

Auguri Festa della donna 2019: immagini per fare gli auguri

Per trovare delle immagini adatte per fare gli auguri alle donne in occasione della ricorrenza dell’8 marzo bisognerà dedicare un po’ di tempo alla ricerca su Google. Ci sono tantissimi siti che permettono di navigare tra tantissime immagini a tema; moltissimi portali propongono dei biglietti di auguri già pronti.

D’altra parte, è possibile anche scaricare un’immagine e poi aggiungere il proprio messaggio di auguri grazie ad app e software. Pixabay.com, per esempio, è un motore di ricerca con tantissime foto da scaricare. Una volta scelta quella giusta, basterà utilizzare un programma – Canva uno dei migliori – per aggiungere una frase, un aforisma o semplicemente la scritta “Buona Festa delle Donne!”.

