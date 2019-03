Casting marzo 2019: Rai e Mediaset, posizioni ricercate e come candidarsi Provini in tv a marzo 2019

Chi ha intenzione di comparire in una fiction tv o in un programma a quiz Rai o Mediaset, controllerà periodicamente la pagina apposita sui siti delle rispettive emittenti. Può essere un’opportunità da cogliere al volo, un’occasione da non perdere che magari può cambiare la vita, soprattutto per gli aspiranti attori, o un semplice passatempo. Andiamo quindi a vedere quali sono i casting Rai e Mediaset per il mese di marzo 2019.

Casting marzo 2019 Rai: le posizioni ricercate

Cominciamo dal Servizio Pubblico. Sulla pagina dedicata ai casting del sito della Rai, ci informano che sono ricercate delle posizioni per tre trasmissioni. Andiamo a vedere quali, elencando anche le principali informazioni utili in merito.

Reazione a catena . Siete un trio affiatato di amici, parenti o colleghi? Vi piacciono i giochi e le sfide? Volete partecipare alla trasmissione? Per farlo bisognerà andare sulla pagina RaiCasting e iscriversi.

. Siete un trio affiatato di amici, parenti o colleghi? Vi piacciono i giochi e le sfide? Volete partecipare alla trasmissione? Per farlo bisognerà andare sulla pagina RaiCasting e iscriversi. Detto Fatto . Anche in questo caso, qualora si voglia partecipare al tutorial del programma, sarà necessario iscriversi. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile leggere le rubriche della trasmissione e scegliere quella alla quale candidarsi.

. Anche in questo caso, qualora si voglia partecipare al tutorial del programma, sarà necessario iscriversi. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile leggere le rubriche della trasmissione e scegliere quella alla quale candidarsi. Soliti Ignoti – Il Ritorno. Hai un grande spirito di osservazione? Un fiuto speciale? La Rai invita i diretti interessati a giocare ai Soliti Ignoti – Il Ritorno, il noto gioco a quiz preserale in onda su Rai Uno condotto da Amadeus. “Dovrai utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione per aggiudicare il montepremi in palio” si legge nella pagina introduttiva. Per partecipare alle selezioni come concorrente, anche qui sarà necessario iscriversi alla pagina sopra citata.

Casting marzo 2019 Mediaset: le posizioni aperte

Anche Mediaset offre ai suoi telespettatori la possibilità di partecipare a quiz e game show (ma anche a fiction tv). Andiamo a vedere quali sono le ultime posizioni aperte e i dettagli al riguardo.

Casting marzo 2019: Grande Fratello

Sono ufficialmente aperti i casting per partecipare alla 16° edizione del reality show Grande Fratello. Il programma sarà condotto da Barbara D’Urso e dovrebbe partire dalla metà di aprile 2019. Per iscriversi sarà necessario recarsi sulla pagina dedicata (grandefratello.mediaset.it/casting). Sono due le modalità di partecipare al casting:

Via WhatsApp : inviando un proprio videoprovino di massimo 2 minuti al numero 3493286899. Per candidarsi correttamente bisognerà prima di tutto presentarsi e poi raccontare le proprie caratteristiche principali, spiegando infine perché la scelta del Grande Fratello dovrebbe ricadere su di voi. Infine bisognerà leggere la liberatoria, disponibile sul sito sopra indicato e recitare un’autodichiarazione a chiusura del video.

: inviando un proprio videoprovino di massimo 2 minuti al numero 3493286899. Per candidarsi correttamente bisognerà prima di tutto presentarsi e poi raccontare le proprie caratteristiche principali, spiegando infine perché la scelta del Grande Fratello dovrebbe ricadere su di voi. Infine bisognerà leggere la liberatoria, disponibile sul sito sopra indicato e recitare un’autodichiarazione a chiusura del video. In Giro per l’Italia : i casting sono realizzati da Wobinda Produzioni per conto di EndemolShine Italy e bisognerà presentarsi ai seguenti indirizzi e nelle seguenti date. Sabato 23 marzo 2019 : Bar Mediterraneo, ore 18, via Spiano 2/4 – 84085 Mercato San Severino (SA); Domenica 24 marzo 2019 : Piazza Municipio, ore 15, 81030 San Marcellino (CE); Sabato 6 aprile 2019 : Parco Commerciale Da Vinci, ore 15, via Geminiano Montanari – 00054 Piana del Sole – Fiumicino (RM).

: i casting sono realizzati da Wobinda Produzioni per conto di EndemolShine Italy e bisognerà presentarsi ai seguenti indirizzi e nelle seguenti date.

Casting marzo 2019: nuovo Game Show Tv

Passiamo ora ai quiz e in particolare al nuovo game show condotto da Gerry Scotti che sarà trasmesso su Canale 5. Per essere tra i papabili candidati, bisognerà essere veloci e avere un buon livello di cultura generale. Dry Media, si legge, “ricerca persone maggiorenni che abbiano voglia di mettersi in gioco”. Per candidarsi come concorrente bisognerà iscriversi ai casting sul sito drymedia.it/casting-quiz e seguire le istruzioni riportate.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM