Chi è Damian Hardung: età, Instagram e vita privata | Il nome della rosa

Il 4 marzo andrà in onda, su Rai 1, la prima puntata della serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco.

La prima trasposizione cinematografica dell’opera letteraria risale al 1986. Il film, diretto da Jean-Jacques Annaud, vedeva come protagonisti Sean Connery e Christian Slater. Nella fiction Rai, a vestire i panni di Guglielmo Da Baskerville e del giovane Adso Da Melk saranno, rispettivamente John Turturro e Damian Hardung.

Chi è Damian Hardung: età e vita privata, protagonista de Il nome della rosa

Il giovane protagonista che interpreterà Adso Da Melk ne Il nome della rosa è Damian Hardung. L’ attore tedesco, classe 1998, è ben noto al grande pubblico della televisione tedesca per aver recitato nella serie televisiva Club der roten Bänder.

Damian, nonostante sia nato in Germania, ha studiato a New York presso una scuola privata. Fin dall’età pre-adolescenziale, il ragazzo è sempre stato affascinato molto al mondo della recitazione.

Chi è Damian Hardung: Instagram e social media, chi è nel ruolo di Adso

Esattamente come tutti i suoi coetanei, Damian Hardung è molto popolare sui social e ama la vita mondana.

Il profilo instagram del giovane artista vanta quasi centonovanta mila followers. Nei suoi post, inoltre, non ha esitato ad esprimere il desiderio di poter, un giorno, collaborare con Netflix, ben nota casa di produzione e piattaforma streaming.

Il giovane attore sa benissimo che la propria carriera è appena cominciata. Damian ha infatti ancora molta strada da percorrere. Immedesimarsi in un protagonista così diverso da noi e posto in un’epoca tanto lontana non deve essere stato semplice. Recitare nel ruolo che un tempo fu di Christian Slater, sarà per Damian una grande opportunità.

