Festa della donna 2019 auguri e immagini, le migliori cartoline

Dopo avervi parlato delle origini della Festa della donna vediamo alcuni aspetti che caratterizzano la ricorrenza. L’8 marzo è il giorno della festa della donna. Come ogni anno la giornata sarà l’occasione per celebrare l’universo femminile.

Festa della donna 2019, eventi ed iniziative dedicati all’universo rosa

Da ormai molti decenni si moltiplicano e sono sempre più diffusi eventi ed iniziative dedicati all’universo rosa. Oltre alle celebrazioni promosse per risaltare l’importanza del ruolo delle donne in ogni contesto della vita quotidiana, c’è poi la fase degli auguri.

Festa della donna 2019, a chi inviare auguri e tramite quali canali

Negli ultimi anni sono sempre di più i canali e le modalità tramite cui è possibile inviare gli auguri. Sceglieremo auguri diversi per la festa della donna a seconda che siano da inviare alla propria mamma, moglie, amica, sorella, figlia e via discorrendo. Anche il canale di invio può essere un elemento in base al quale individuare un messaggio di auguri piuttosto che un altro. E così potremo sceglierne uno diverso a seconda che il messaggio sia da inviare via whatsapp alla propria fidanzata o via facebook ad una semplice amica. Ci sono poi anche canali tradizionali come una telefonata o un sms. Per arrivare al semplice ma sempre attuale e soprattutto apprezzato biglietto augurale in forma cartacea.

Festa della donna 2019, simbolo della mimosa

Negli anni ha mantenuto il suo alto valore simbolico la mimosa. Tanto che oltre ai mazzi di mimose da regalare dal vivo, anche nelle moltissime versioni digitali la mimosa è sempre presente come elemento grafico di contorno delle e nelle immagini dedicate alla Festa della donna.

Festa della donna 2019, immagini da scegliere

Quale immagine e frase scegliere dunque? Le combinazioni sono praticamente infinite. Per chi non ha tantissima fantasia da spendere, un grande aiuto può arrivare dai motori di ricerca. Perché danno la possibilità di scaricare ed eventualmente stampare biglietti personalizzati. Oppure biglietti-base su cui, in una fase successiva, si può aggiungere la frase che riteniamo più idonea e più adatta.

