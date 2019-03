Visita fiscale Inps: certificati malattia in aumento, dati Polo Unico

L’Osservatorio statistico sul Polo Unico di tutela della malattia ha diffuso i dati relativi alla visita fiscale Inps e al numero dei certificati medici di malattia presentati nel quarto trimestre 2018. E proprio nell’ultimo periodo dello scorso anno c’è da segnalare un aumento dei certificati inoltrati rispetto allo stesso periodo del 2017. Un incremento che ha riguardato sia il settore pubblico (+2,3%), sia quello privato (+1,9%). Sempre raffrontando i periodi dell’anno precedente, si è poi individuato un aumento dei certificati medici presentati al Sud (+3,3% nel privato e +5,9% nel pubblico), mentre a Nord si segnala una contrazione (-1,5%).

Visita fiscale Inps e certificati medici: i numeri per area geografica

Non resta che andare a riepilogare i numeri sopra riportati più nel dettaglio nella seguente tabella, ricalcando il Prospetto pubblicato dall’Osservatorio sul numero dei certificati medici per area geografica, genere e classi di età nel periodo di riferimento.

Area Geografica / Genere / Età 2017 – Privato Assicurato 2017 – Pubblico Polo Unico 2018 – Privato Assicurato 2018 – Pubblico Polo Unico Variazione% – Privato Assicurato Variazione% – Pubblico Polo Unico Totale 3.418.101 1.371.422 3.481.443 1.402.972 1,9% 2,3% Nord 1.994.900 516.509 2.035.557 508.563 2% -1,5% Centro 734.436 305.953 734.185 313.298 – 2,4% Sud 688.765 548.960 711.701 581.111 3,3% 5,9% Maschi 1.916.302 348.135 1.968.778 360.996 2,7% 3,7% Femmine 1.501.799 1.023.277 1.512.665 1.041.976 0,7% 1,8% Fino a 29 anni 513.355 15.233 550.304 18.544 7,2% 21,7% 30-49 anni 1.893.714 483.995 1.858.305 476.514 -1,9% -1,5% + 50 anni 1.011.032 872.194 1.072.834 907.914 6,1% 4,1%

Visita fiscale Inps: numero giorni di malattia, i dati

L’Osservatorio rende noto che all’aumento del numero dei certificati di malattia nel settore privato corrisponde un aumento proporzionale del numero dei giorni di malattia. Contrariamente al settore pubblico, dove a un incremento del numero dei certificati corrisponde un aumento meno proporzionale dei giorni di malattia. La percentuale dei lavoratori con almeno 1 giorno di malattia resta stabile al 27% nel settore pubblico, mentre scende di 1 punto percentuale nel settore privato, attestandosi nel 2018 al 18%. Inoltre il numero medio dei giorni di malattia per lavoratore con almeno 1 giorno di malattia aumenta leggermente per il settore privato (da 9,9 a 10,2 giorni) e per il settore pubblico (da 9,1 a 9,2 giorni).

Visita fiscale Inps in crescita: i dati dell’Osservatorio

I dati diffusi dall’Osservatorio segnalano inoltre un aumento del numero delle visite fiscali nel quarto trimestre 2018 per il settore del Polo Unico (+16,1%), mentre si registra una riduzione nel settore privato (-8,4%). Resta comunque considerevolmente sproporzionata la differenza tra le visite fiscali effettuate nel settore pubblico (102 ogni 1000 certificati) e nel privato (35 ogni 1000 certificati).

Infine ci si sofferma sul tasso di idoneità al lavoro riscontrato. Nel settore pubblico, nel periodo preso in esame, l’idoneità al lavoro ha registrato 34 esiti, contro i 19 nel privato. Entrambe le tendenze, rispetto allo stesso periodo 2017, sono in diminuzione.

