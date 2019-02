Mimosa Festa della donna 2019: significato e perché si regala

Come tutti sappiamo, l’8 marzo di ogni anno si celebra la Festa della donna. Questa ricorrenza ha l’importante scopo di richiamare alla memoria le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. Inoltre un altro obiettivo è quello di ricordare le discriminazioni subite nel passato e quelle ancora ci sono nel mondo.

Una giornata speciale dal grande significato simbolico e che proprio per questo deve essere onorata con grande serietà e consapevolezza. La Festa della donna intende comunicare un messaggio universale volto al raggiungimento di una totale parità di genere. Per celebrare questa importante ricorrenza si è soliti regalare un mazzo di mimose, oramai simbolo della festa stessa. Ma perché proprio questi fiori?

Perché si regala la mimosa alla Festa della donna

Non sono chiare le motivazioni che hanno portato a fissare proprio per l’ 8 marzo la Festa della donna. Invece si conosce bene la storia e il significato delle mimose.

Per comprenderne al meglio la portata simbolica bisogna fare un passo indietro nel tempo fino al 1946. È stato infatti proprio questo l’anno in cui, grazie all’idea di Teresa Mattei, Teresa Noce e Rita Montagnana, sono apparse le mimose come fiore prediletto per la Festa della donna.

La Festa della donna: il significato della mimosa

Tale scelta si deve ad alcune caratteristiche fisiche e simboliche del fiore stesso. In primo luogo le mimose sono economiche e quindi alla portata di tutti. Inoltre fioriscono già ad inizio marzo e crescono anche su terreni difficili. Le mimose quindi rappresentano perfettamente le donne e la loro capacità di superare le difficoltà. Tutto questo nonostante i continui ostacoli posti lungo il sentiero che porta alla libertà.

Questo fiore quindi è perfetto per celebrare il ricordo delle battaglie sociali vinte e della forza che le donne hanno dimostrato e continuano a dimostrare nella battaglia per raggiungere finalmente la parità dei sessi.

