Concorso Vigili del Fuoco 2019: 1700 posti con la patente, bando in uscita

Finanziamenti straordinari da parte del Governo sono stati inclusi nella Legge di Stabilità al fine di aumentare le buste paga dei Vigili del Fuoco. Le risorse saranno utilizzate anche per il reclutamento di 1.700 nuove risorse tramite apposito concorso. Stando a quanto riportato da Giancarlo Franco, segretario generale Confsal – Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco, lo stanziamento pari a 103 milioni di euro consentirà di esaudire le richieste che da anni arrivano dai Vigili del Fuoco. Si parla, più precisamente, di importi stipendiali più elevati, ma anche di nuove risorse da reclutare per far fronte alle emergenze.

Concorso Vigili del Fuoco 2019: le risorse stanziate

Nel finanziamento straordinario di 103 milioni di euro confermato in occasione dell’assemblea regionale del comando provinciale di Varese, quasi l’80% sarà utilizzato per aumentare gli stipendi, allo scopo di un adeguamento degli stessi e di un bilanciamento con gli stipendi degli altri corpi dello Stato. La parte residua andrà invece a finanziare le procedure per il reclutamento di nuove risorse. Franco ha commentato con entusiasmo la conferma dello stanziamento straordinario. “Siamo felici dello stanziamento del Governo e di poter impiegare i fondi in nuove assunzioni”. Ma la maggior soddisfazione arriva anche nell’aumento delle buste paga dei lavoratori, “purtroppo sottopagati per il mestiere delicato che svolgono”.

Concorso Vigili del Fuoco 2019: bando in uscita

Oltre agli aumenti in busta paga, altro aspetto importante da sottolineare è il concorso finalizzato a nuove assunzioni. Una necessità per far fronte alle eventuali emergenze, vista l’attuale carenza di organico. Da ciò deriva il maggior numero di turni da parte dei lavoratori già fiaccati da un lavoro delicato, ma di urgenza visto che si parla di soccorso pubblico. Stando alle ultime notizie il bando sarà dedicato a uomini e donne e tra i requisiti basterà avere la patente.

Per quanto riguarda il futuro concorso il bando dovrebbe essere in uscita a breve, al fine di rinfoltire l’organico dei Vigili del Fuoco in tempo celere. Appena avremo aggiornamenti ufficiali a riguardo, saranno prontamente comunicati insieme agli altri concorsi annunciati. Fermo restando che è possibile consultare i concorsi attualmente disponibili e le posizioni aperte sulla pagina dedicata sul sito dei Vigili del Fuoco a questo indirizzo: www.vigilidelfuoco.it/aspx/Concorsi.aspx.

