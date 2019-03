Biagio Izzo: moglie, figli e carriera. Chi è a Made in Sud 2019 Chi è Biagio Izzo

Sembra oramai certa la presenza di Biagio Izzo nel cast di Made in Sud 2019. L’attore partenopeo infatti, durante il programma radiofonico I Lunatici, ha dichiarato di essere in trattativa e vicino ad un accordo per la partecipazione alla nuova edizione dello show comico.

Biagio, veterano della risata, potrà quindi contribuire al successo del programma grazie al suo vasto bagaglio di esperienze. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata del simpaticissimo Biagio Izzo?

Biagio Izzo: età e carriera

Biagio Izzo nasce a Napoli il 13 novembre del 1962 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Dotato di una spontanea propensione all’intrattenimento, ben presto decide di formare il duo comico Bibì e Cocò con Ciro Maggio.

Il successo vero e proprio arriva però con TeleGaribaldi e Pirati e Pirati Show. Approda poi in Rai con Macao, trasmissione comica condotta da Alba Parietti. Raggiunta la notorietà la lista dei suoi lavori diventa davvero lunghissima.

Biagio Izzo: film e show comici

Nel 2000 Biagio inizia l’esperienza cinematografica. Questi infatti sono gli anni dei cinepanettoni come Body Guards- Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India.

Inoltre l’attore partecipa anche a commedie come Amore a prima vista, Volesse il cielo!, In questo mondo di ladri, Cose da pazzi, Un’estate al mare ed Io e Marilyn. Izzo alterna poi ai film, spettacoli teatrali e trasmissioni televisive come Buona Domenica, Stasera mi butto e Music quiz.

Chi è Biagio Izzo a Made in Sud 2019

Dal 2010 ad oggi tante sono state le pellicole comiche in cui ha recitato Biagio. Ricordiamo Matrimonio a Parigi, Fuga di cervelli, Un Natale al sud, Natale da chef e Natale a 5 stelle. Come già detto in apertura di articolo, Made in sud 2019 potrà contare sulla simpatia del comico napoletano.

Per quanto riguarda il ruolo assegnatogli, l’attore ha escluso la possibilità di condurre lo show. Biagio ha infatti dichiarato di non essere un presentatore ma che probabilmente sarà una presenza mobile ma costante del programma. Nonostante gli impegni, l’artista partenopeo è molto legato alla sua famiglia che lo sostiene e lo incoraggia sempre.

La vita privata di Biagio Izzo: la moglie e i figli

Biagio Izzo si è sposato due volte. Il primo matrimonio è stato quello con Teresa da cui sono nate Alessia e Valeria. Tuttavia la coppia nonostante il forte sentimento dopo alcuni anni ha divorziato.

Biagio ha poi ritrovato la felicità con Federica Apicella. I due sono convolati a nozze il 30 agosto del 2008 per la gioia di tutta la famiglia. Dal loro amore sono nati Martina e Raffaele.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM