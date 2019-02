LG G8 e G8s: prezzo e uscita in Italia, la scheda tecnica

In occasione di un evento tenutosi a Barcellona e che ha anticipato il Mobile World Congress 2019 sono stati presentanti i nuovi LG G8 ThinQ e LG G8s ThinQ. Entrambi i dispositivi sono top di gamma, nonostante il secondo abbia alcune specifiche tecniche inferiori di livello al “fratello maggiore”. Ma LG G8 ThinQ fa discutere perché è il primo smartphone della casa sudcoreana a montare un display OLED. Andiamo quindi a vedere le principali caratteristiche tecniche del nuovo top di gamma LG, nonché prezzo e uscita prevista in Italia.

LG G8 ThinQ: caratteristiche tecniche

Importanti novità sul fronte smartphone per LG. Il nuovo G8 ThinQ presenta un display da 6,1 pollici Crystal Sound OLED con risoluzione QHD+ e notch posto nella parte superiore. Equipaggiato con processore Qualcomm Snapdragon 855 e scheda grafica GPU Adreno 640, LG G8 ThinQ si presenta con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Quest’ultima risulta espandibile fino a 2 TB tramite microSD.

E veniamo ora a una delle componenti più importanti di questo nuovo modello: la fotocamera. La fotocamera frontale da 8 megapixel sarà infatti capace di riconoscere il movimento delle mani, tramite apposito sensore affiancato combinato con la tecnologia Air Motion, che permetterà all’utente di gestire alcune funzioni muovendo la mano (come ad esempio scattare un selfie o rispondere a una chiamata). Il sistema si chiama Hand ID ed è sicuramente un punto a favore sotto l’aspetto innovativo per LG.

Sul lato prettamente fotografico, invece, troviamo una tripla fotocamera posteriore da 12-13-12 megapixel. Infine, LG G8 ThinQ presenta una batteria da 3500 mAh e il sistema di ricarica rapida Quick Charge 3.0, mentre il sistema operativo sarà Android 9 Pie. Altro aspetto importante che merita un ulteriore approfondimento, soprattutto per comprenderne meglio il meccanismo, è un innovativo sistema di sblocco tramite sistema venoso della mano.

LG G8s ThinQ: scheda tecnica

Passiamo ora al modello che arriverà in Italia. Sì, perché il dispositivo sopra riportato non dovrebbe uscire nel nostro Paese. Arriverà dunque il modello simile, ma con alcune specifiche differenti. Restano le caratteristiche principali sopra riportate (Hand ID, sistema venoso, comparto fotografico), ma alcune specifiche risultano ridotte. È il caso della risoluzione del display OLED, che non sarà QHD+, ma “retrocederà” al Full HD.

LG G8 ThinQ e LG G8s ThinQ: prezzo e uscita in Italia

LG G8 ThinQ (LG G8s ThinQ in Italia) dovrebbe uscire tra fine primavera e inizio estate, ma per quanto riguarda una data di uscita ufficiale ancora non c’è notizia e lo stesso vale per il prezzo. Le ultime voci parlano comunque di una cifra che si aggira attorno agli 800 euro. Non resta che attendere notizie e aggiornamenti ufficiali a riguardo.

