Modulo reddito di cittadinanza Inps SR180 in pdf gratis per la domanda

Modulo reddito di cittadinanza Inps SR180 in pdf gratis per la domanda Modulo pdf per reddito di cittadinanza

Modulo reddito di cittadinanza Inps SR180 in pdf gratis per la domanda

Non compare ancora sulla home del sito dell’Inps, né tantomeno su quella del portale sul reddito di cittadinanza. Da mercoledì 6 marzo sarà possibile cominciare a inoltrare la domanda sul modulo reddito di cittadinanza. Cercando sul sito dell’Inps questo è già disponibile. Come scrivevamo sopra non è pubblicizzato, ma esiste. Basterà cliccare su Tutti i Servizi e quindi selezionare la voce Tutti i Moduli. Ed eccoli lì, 3 voci che richiamano al reddito e alla pensione di cittadinanza, nomi in codice SR180, SR181 e SR182. Si tratta però di bozze da consultare, vista la mancanza di alcune parti nelle indicazioni e nelle voci da compilare. Ma pubblicate l’ultimo giorno utile come da normativa, ovvero il 27 febbraio, il trentesimo dall’entrata in vigore del decreto. Quei moduli dovranno quindi subire delle modifiche, anche nella parte introduttiva, che spiega i punti principali della misura.

Modulo reddito di cittadinanza: istruzioni e compilazione

Come riferisce Repubblica, infatti, il modulo “non recepisce l’ulteriore stretta sui migranti votata dal Senato”. Ovvero “l’obbligo per gli extracomunitari di presentare documentazione patrimoniale aggiuntiva recuperata nei Paesi di origine”. E manca anche la norma che contrasta i “furbetti del divorzio”. Le mancanze non finiscono qui. Sul modulo SR180 Inps, infatti, manca ancora il riquadro legato all’affitto, mentre c’è quello legato al mutuo. Presente invece la firma sulla clausola di salvaguardia che di fatto agirà sul reddito di cittadinanza, riducendone l’importo, nell’eventualità in cui le risorse stanziate nel 2019 non siano sufficienti.

Modulo reddito di cittadinanza e non solo: gli altri modelli

Gli altri due modelli sono ad integrazione della domanda vera e propria. Il modulo SR181 riguarda le comunicazioni attività di lavoro e altre variazione dei beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza. Il modulo SR182 corrisponde alla comunicazione dell’attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in Isee.

Modulo reddito di cittadinanza SR180: il pdf da scaricare e consultare

Mettiamo a vostra disposizione il modulo SR180, ovvero il modello reddito di cittadinanza, la domanda da compilare, in pdf scaricabile. Vi ricordiamo però che questo modello non è quello definitivo: potrete dunque scaricarlo solo per una rapida consultazione e per avere una sorta di fac-simile su come sarà e sui dati che serviranno per la compilazione. Non è il modulo reddito di cittadinanza da presentare il 6 marzo! Vi consigliamo di aspettare che lo stesso modello compaia sulla home del sito dell’Inps e sarà nostra premura aggiornarvi su questo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM