Fatima Trotta: altezza,figli, biografia ed età. Chi è a Made in Sud

Dal 4 marzo 2019 Fatima Trotta tornerà su Rai 2 con Made in Sud 2019. La presentatrice condurrà con Stefano Di Martino la nuova edizione del show comico che già in passato ha potuto contare sulla sua presenza. Fatima ha dimostrato più volte le sue capacità artistiche conquistando il pubblico con la sua simpatia e vivacità.

Dotata di un’innegabile bellezza, l’attrice partenopea è diventata una dei volti noti del piccolo schermo e negli ultimi anni ha partecipato a film comici e trasmissioni di grande richiamo. Ma cosa sappiamo della carriera e vita privata di Fatima Trotta?

Fatima Trotta: altezza, peso, biografia e carriera

160 cm di altezza per circa 50 kg di peso. Queste le caratteristiche fisiche della bella ed elegante conduttrice partenopea. Fatima Vittoria Trotta nasce a Napoli il 2 luglio 1986 sotto il segno zodiacale del Cancro. Fin da piccola coltiva la passione per l’arte e, dopo il diploma, si laurea in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti. Muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2005 partecipando a I raccomandati, programma presentato da Carlo Conti. Recita poi per un breve periodo nella soap opera Un posto al sole d’estate.

Dopo aver condotto lo spettacolo comico Si…Pariando, Fatima raggiunge la notorietà nel 2008 con Made in Sud. La Trotta infatti presenta lo show assieme al duo comico Gigi e Ross dimostrando capacità d’intrattenimento e uno spiccato senso dell’umorismo. Fatima diventa così un elemento essenziale della trasmissione tanto da essere una presenza per ben cinque edizioni. Nel 2011 proprio grazie alla conduzione di Made in Sud conquista il premio Personalità Europea nella categoria Trasmissione Rivelazione dell’Anno.

Fatima Trotta: i film e Made in Sud 2019

In questi anni Fatima ha recitato in alcuni film e partecipato a programmi molto seguiti dal pubblico italiano come Tale e quale show. Nel 2007 approda poi al cinema con Le lacrime amare di Porto Marghera. Successivamente partecipa alla commedia 10 regole per fare innamorare e All’ultima spiaggia.

Tra il 2013 ed il 2015 recita in Colpi di fortuna, Andiamo a quel paese e Matrimonio al Sud. Fatima tornerà a breve su Rai 2 con l’edizione 2019 di Made in Sud. L’artista, come in passato, sarà al comando del programma assieme al ballerino Stefano di Martino. Fatima inoltre ha potuto contare in questi anni sul supporto e il sostegno della sua famiglia che non ha mai smesso di incoraggiarla a seguire i suoi sogni.

La vita privata di Fatima Trotta: i figli ed il marito

Fatima ha trovato da tempo la felicità con il comico Luigi de Falco. La coppia si è sposata il 1° luglio del 2016 coronando così il loro sogno d’amore.

Al momento Fatima e Luigi non hanno figli ma non si esclude che in futuro la famiglia si possa allargare.

