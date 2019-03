LIVE – Non è la D’Urso: cast, ospiti e anticipazioni. Quando inizia

Poco tempo ci separa dalla prima puntata di LIVE- Non è la D’Urso. La messa in onda del nuovo talk show è infatti prevista per inizio marzo. Al comando del programma ci sarà ovviamente Barbara D’Urso, già regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

La presentatrice partenopea è oramai una presenza fissa e costante nelle trasmissioni Mediaset registrando un un successo dopo l’altro. Con la sua vivacità e simpatia ha conquistato il pubblico italiano che aspetta con ansia il nuovo talk show di Barbara. Ma quando salperà la nave di LIVE- Non è la D’Urso?

LIVE: Non è la D’Urso: quando inizia

Quando inizia Non è la D’Urso? A questa domanda per ora non possiamo dare una risposta esatta . Secondo quanto detto da Publitalia, la trasmissione dovrebbe partire il 13 marzo 2019.

Sembra quindi essere questa la data scelta ma per avere la certezza assoluta bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Quello che sappiamo è che sicuramente a breve il talk show diretto da Barbara approderà in prima serata su Canale 5.

Non è la D’Urso: cast, anticipazioni ed ospiti

Per quanto riguarda la struttura del talk show, la presentatrice ha spiegato che il programma sarà simile a Domenica Live ma in una forma più estesa ed approfondita. Al centro della trasmissione ci saranno i reality show di Mediaset. Barbara infatti assieme al cast di opinionisti commenterà tutto quello che avviene nell’Isola dei Famosi e nella casa del Grande Fratello 16. Oggetto di discussione saranno soprattutto le dinamiche emotive che sicuramente si instaureranno sia sull’isola che nella casa più famosa d’Italia.

Non mancheranno poi le interviste a personaggi famosi dello spettacolo. Inoltre la trasmissione potrà contare sulla presenza di ospiti che sveleranno curiosità e notizie sui concorrenti dei reality. Tutto questo e molto altro prevede il nuovo programma Mediaset.

