Concorsi pubblici marzo 2019 per diplomati e laureati, bandi in scadenza

Si avvicina il termine per l’inoltro delle domande di partecipazione a diversi concorsi pubblici; tra questi, una menzione particolare merita la prossima selezione per agenti di Polizia penitenziaria.

Concorsi pubblici: 754 posti da agente di Polizia penitenziaria

Ancora solo indiscrezioni rispetto alla data di pubblicazione del concorso volto all’assunzione di 754 agenti di Polizia Penitenziaria; stando a quanto riferito dai sindacati del Corpo, molto probabilmente, il bando non verrà pubblicato prima del 5 marzo. Se alla fine il termine per l’inoltro delle domande cadrà a inizio mese prossimo, per le prove d’esame bisognerà aspettare almeno fino a inizio estate.

Detto ciò, i posti che dovrebbero essere messi in palio dovrebbero essere 754, di cui 305 riservati ai civili (il resto a chi ha servito nelle forze armate). Per conoscere ulteriori dettagli, è chiaro, bisogna attendere la pubblicazione del bando; tuttavia, basandosi sui precedenti concorsi sarà necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni; per quanto riguarda i titoli di studio per i civili sarà necessario aver conseguito il diploma di scuola superiore, invece, a chi ha prestato servizio nelle Forze Armate basterà la licenza media.

Concorsi pubblici: altre selezioni in scadenza a marzo

Altra selezione pubblica degne di nota con scadenza il prossimo mese quella dell’azienda sanitaria di Lodi che mette in palio 40 posti da infermiere; le domande potranno essere inviate fino al giorno 28 marzo. Ulteriori informazioni e format per candidarsi sono reperibili all’indirizzo www.asst-lodi.it. Sempre giorno 28 marzo scade il bando indetto dal Comune di Firenze volto all’assunzione di 11 educatori di asilo nido (per informazioni e candidature visitare la sezione bandi e concorsi del comune di Firenze).

Da segnalare anche il “doppio” concorso all’Agenzia delle Entrate; l’Agenzia infatti ha indetto due distinti bandi per dirigenti. Il primo mette in palio 10 posti da dirigente presso gli uffici preposti ai servizi catastali, il secondo è volto all’assunzione di 150 dirigenti da impiegare presso gli uffici preposti alle attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi. C’è tempo fino al 4 marzo per recarsi sul sito www.10dir.it o sul sito www.150dir.it ed inviare la propria candidatura.

