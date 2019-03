Dove vedere il Carnevale di Viareggio 2019: diretta tv o streaming e orario

Dove vedere il Carnevale di Viareggio 2019: diretta tv o streaming e orario

Il Carnevale di Viareggio è uno degli eventi più importanti in Italia nel periodo di Carnevale. Oltre a quello di Venezia il carnevale di Viareggio resta un evento ricco di storia e di fascino, grazie alla sfilata dei carri e delle maschere che intrattengono viareggini e turisti per tutto il periodo di carnevale, dal suo inizio (quest’anno il 9 febbraio), fino a martedì grasso (che nel 2019 cade il 5 marzo). Un evento ricco di folklore e intrattenimento condito da sfilate e spettacoli pirotecnici. Ma per chi non si trova a Viareggio in quelle date sarà possibile vedere l’evento in diretta tv e streaming? E a che ora? Andiamo a rispondere.

Carnevale di Viareggio 2019: il programma, date e orari

Il Carnevale di Viareggio è iniziato sabato 9 febbraio con la cerimonia di inaugurazione, dove ha avuto luogo il 1° Corso Mascherato serale di Apertura seguito da uno spettacolo piromusicale. Il secondo appuntamento è stato domenica 17 febbraio, con il 2° Corso Mascherato, mentre il sabato successivo si è tenuto il 3° Corso Mascherato.

Domenica 3 marzo, alle ore 15, si terrà il 4° e penultimo Corso Mascherato. L’evento precederà poi la sfilata conclusiva di martedì grasso, ovvero martedì 5 marzo. Alle ore 14.50 si terrà un’Anteprima del Corso, mentre l’ultimo Corso Mascherato effettivo inizierà alle ore 16.30. Seguirà quindi la proclamazione dei vincitori e infine uno spettacolo pirotecnico finale.

Carnevale di Viareggio 2019: costi e biglietti

A oggi non è più possibile acquistare il biglietto cumulativo, che consiste in un abbonamento a 5 corsi mascherati. Questi i prezzi dei biglietti attualmente disponibili, come spiega il sito ufficiale della manifestazione.

Biglietto ordinario : 20 € (valido per l’ingresso a un Corso Mascherato);

: 20 € (valido per l’ingresso a un Corso Mascherato); Biglietti Comitive : 17 € (minimo 25 posti con un biglietto omaggio);

: 17 € (minimo 25 posti con un biglietto omaggio); Ridotti ragazzi : 15 € (da 1,20 mt fino a 14 anni non compiuti);

: 15 € (da 1,20 mt fino a 14 anni non compiuti); Ridotti forze dell’ordine : 15 €;

: 15 €; Bambini fino a 1,20 mt di altezza: gratis.

Carnevale di Viareggio 2019: diretta tv e streaming

Come di consueto il Carnevale di Viareggio 2019 sarà trasmesso dalla Rai. Della diretta dell’evento se ne occuperà il TG Regione Toscana, dalle ore 15 in poi, quindi dopo il telegiornale. L’evento sarà trasmesso quindi in diretta nazionale e sarà possibile vederlo anche in streaming su RaiPlay, su smartphone, PC o tablet.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM