Iliad, Ho e Tre: offerte mobile in ricaricabile a marzo 2019. Il confronto Offerte in portabilità a marzo 2019

Anche a marzo gli operatori telefonici battagliano a colpi di offerte per ritagliarsi sempre più ampie fette di mercato. Iliad e Ho, gli ultimi arrivati in Italia, continuano a proporre interessanti piani tariffari mentre Wind-3 batte un colpo.

Iliad, Ho e Tre: per avere Ho conviene avere Iliad

In questo momento Iliad propone due piani tariffari: Giga 50 e Iliad Voce. Il primo comprende minuti ed SMS illimitati, oltre a ben 50 GB di Internet, al costo di 7,99 euro al mese; invece, il secondo comprende minuti e chiamate illimitate più – soli – 40 Mb di internet. Naturalmente, quest’ultimo piano tariffario è pensato per coloro che utilizzano il telefono esclusivamente per chiamare e non per navigare: il costo dell’offerta è di soli 4,99 euro al mese. Il costo di attivazione e spedizione di un Sim dell’operatore francese è, in entrambi i casi, di 9,99 euro.

Leggermente più costoso il piano tariffario principale proposto da Ho Mobile. Al costo di 11,99 euro al mese, l’operatore offre 50 Gb di traffico dati, chiamate ed sms illimitati. Considerando il costo di attivazione della Sim a cui va aggiunta la prima ricarica da 12 euro, per sottoscrivere l’offerta Ho Mobile si spendono 21,99 euro. D’altra parte, per i clienti di moltissimi operatori virtuali (tra cui Iliad, Kena, Poste Mobile, tiscali, Fastweb ecc…) che decidono di passare a Ho, la stessa offerta costerà soltanto 6,99 euro al mese (più 0,99 euro per la Sim). Si può sottoscrivere il piano tariffario in tutti i negozi dell’operatore.

Iliad, Ho e Tre: le offerte con Samsung Galaxy S10

Nel frattempo, Tre propone un’interessante bundle; infatti, l’operatore associa il suo piano tariffario All-in Power – 60Gb di traffico più minuti illimitati al costo di 9,99 euro al mese – all’acquisto del nuovo Samsung Galaxy S10.

Il più recente device di punta della casa coreana si può acquistare con brand Tre senza versare alcun anticipo. La versione base con 128 GB di spazio di archiviazione costerà 17,99 euro al mese per 30 mesi, la versione base con 512 GB di memoria interna 25,99 euro al mese per 30 mesi. D’altra parte, sono sempre 30 rate ma da 21,99 euro per avere il Galaxy S10+ da 128 GB, 30 rate da 28,99 euro al mese per avere il Galaxy S10+ da 512 GB.

