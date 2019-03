Giovanna Camastra a Sanremo Young 2019: età e carriera, chi è

Giovanna Camastra è tra i giovanissimi in gara a Sanremo Young 2019. Si tratta della seconda edizione del talent show per giovani talenti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni d’età, condotto da Antonella Clerici. “Avventura” iniziata il 15 febbraio, Sanremo Young andrà in onda dal Teatro Ariston ogni venerdì sera fino al 15 marzo su Rai Uno.

Chi è Giovanna Camastra

Giovanna Camastra, 15 anni, è una dei due giovani talenti calabresi in gara a Sanremo Young 2019. Durante la prima puntata, vi è stata una “scrematura” piuttosto severa tra i cantanti in gara. Dei 20 ragazzi saliti sul palco nella serata del 15 febbraio, solo 10 hanno potuto proseguire la competizione. Tra questi vi è proprio Giovanna Camastra.

La giovane Camastra, che al momento frequenta il 2° anno al liceo scientifico, è cresciuta con la passione della musica, alimentata anche dalla famiglia. La madre Sabrina, infatti, suona la chitarra mentre il padre, Pasquale, l’organo elettrico. Nonostante i suoi 15 anni, Giovanna ha già dato prova di avere “una marcia in più” rispetto ai suoi coetanei. La cantante riesce infatti ad interpretare benissimo testi di canzoni anche piuttosto impegnativi come, ad esempio, Vento di passione di Pino Daniele che la stessa Giovanna ha dichiarato di sentire “molto sua”.

“Mi piace cantare e spero di farlo per tutta la vita. La canzone che avrei voluto scrivere o interpretare è “Vento di passione” di Pino Daniele perché il testo mi emoziona molto e mi ricorda qualcosa che ho vissuto. La sento molto mia”.

Giovanna Camastra è la favorita del pubblico di Sanremo young

È ormai risaputo che contesti televisivi come può esserlo Sanremo Young donano molta visibilità e popolarità ai partecipanti. Il fatto è vero soprattutto nel caso di Giovanna Camastra che, in seguito alla sua seconda esibizione a Sanremo Young, ha riscosso un grande successo sui social. Oltre ad essere prima nella classifica finale e nel televoto, il nome di Giovanna è infatti il più “cliccato” sui social network rispetto ai suoi rivali.

